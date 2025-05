Si a pesar de estos tres primeros consejos no logras sentirte más confiado, no te preocupes. En este caso, lo mejor es que reconozcas tus verdaderas emociones porque en un estudio se demostró que nombrar en voz alta tu estado emocional real puede reducir la intensidad de esa misma emoción (Kircanski K. et al., 2012). Si tuvieras que subirte encima de un escenario para realizar una ponencia, podrías reconocer frente el público que estás abrumado por el gran número de asistentes, o admitir que te sientes nervioso frente el evaluador en una entrevista de trabajo. De esta forma te estarías quitando la presión de tener que ocultar tu ansiedad, reducirías su intensidad y permitirías que los demás te perdonasen tus errores al empatizar contigo. (Foto: iStock)