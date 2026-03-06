En su séptima edición, el estudio Top Ejecutiva Digital Perú, desarrollado por Café Taipá, analiza cómo las directivas del país gestionan su presencia y contenidos en el entorno digital. La metodología evalúa tres variables: la presencia digital de las ejecutivas en plataformas clave; la calidad de sus contenidos en LinkedIn, analizados bajo las cinco dimensiones del modelo de reputación de Café Taipá —expertise, liderazgo, embajador de marca, propósito y ética—; y el poder de socialización, que mide la capacidad de esos contenidos para generar interacción y conversación en la comunidad profesional. El objetivo es promover una presencia digital estratégica que fortalezca el liderazgo de las ejecutivas en el mundo empresarial.

Pero lo más revelador aparece al mirar el peso de las dimensiones en el contenido. Entre las ejecutivas de empresas que más facturan, predomina el rol de embajadoras de marca (70%) y el liderazgo (64%), con un foco relevante en expertise (51%). Sin embargo, la dimensión ética es casi ausente (5%) y el propósito aparece solo en 30%.

En contraste, las referentes —que influyen desde posiciones independientes o liderando sus propias organizaciones— incrementan la conversación ética (12%) y el liderazgo (69%), sostienen el expertise (55%) y reducen de forma marcada el contenido como embajadoras corporativas (41%).

Más que un detalle editorial, esta diferencia sugiere una oportunidad: en un país que necesita liderazgo confiable, la ética y el propósito no deberían ser temas marginales, sino parte central del discurso directivo.

En cuanto al contenido, el análisis revela que las publicaciones de las ejecutivas suelen concentrarse en temas de expertise profesional y liderazgo, mientras que las dimensiones de propósito y ética aparecen con menor frecuencia. Esta tendencia, ya identificada en el estudio Top CEO Digital Perú, evidencia un espacio importante de desarrollo en un país donde el debate público y empresarial demanda cada vez más posiciones claras sobre integridad, institucionalidad y responsabilidad social.

En este contexto, el estudio también identifica referentes que destacan por asumir posiciones firmes frente a temas sensibles del entorno nacional. Entre ellas sobresale Mariana Rodríguez Risco, cuya comunicación digital incorpora con frecuencia reflexiones sobre ética pública, institucionalidad y defensa de principios democráticos, demostrando cómo el liderazgo digital puede trascender la comunicación corporativa para convertirse también en una voz activa en el debate ciudadano.

A diferencia de lo observado en el estudio Top CEO Digital Perú, donde el liderazgo visible suele concentrarse en sectores como finanzas, educación o energía, el ranking de ejecutivas muestra una mayor diversidad sectorial. En la muestra aparecen directivas provenientes de industrias extractivas, construcción, telecomunicaciones, educación, consumo y servicios, reflejando una presencia femenina más transversal en el ecosistema empresarial.

En el caso de las referentes, varias han transitado desde posiciones directivas en grandes corporaciones hacia el liderazgo de sus propias empresas, consolidándose como CEO de organizaciones que hoy participan activamente en el debate empresarial y profesional. Este fenómeno sugiere que el liderazgo femenino también está encontrando nuevos espacios de desarrollo a través del emprendimiento y la consultoría de alto nivel.

LinkedIn marca la pauta como una red social donde las ejecutivas han sabido posicionarse.

En una sociedad marcada por la desconfianza, el liderazgo que se muestra, dialoga y comparte conocimiento tiende a generar mayor credibilidad. Para muchas ejecutivas, el entorno digital representa hoy una oportunidad para ampliar su influencia y contribuir a reducir brechas históricas en la alta dirección empresarial. Pero también abre la posibilidad de proyectar un liderazgo distinto: eficaz y competitivo, pero también transparente, con propósito y consciente de su responsabilidad con el país.