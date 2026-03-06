Las ejecutivas han usado internet como espacio para visibilizar su liderazgo.
Milton Vera
En el Perú, donde la presencia femenina en la alta dirección aún es limitada, el liderazgo enfrenta además un contexto social y político que exige mayor credibilidad y compromiso con el país. El último estudio Top CEO Digital Perú reportó que solo el 12.3% de las empresas que más facturan tienen a una mujer como CEO, una cifra que prácticamente no se ha movido en los últimos años. En este escenario, Internet se ha convertido en un espacio clave para visibilizar liderazgo, expertise y capacidad de influencia. Allí, cada vez más ejecutivas comparten conocimiento, reflexionan sobre su industria y participan en conversaciones que hoy influyen en la agenda empresarial y social.

