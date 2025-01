Por otro lado, las políticas de Trump en el frente fiscal generan expectativas de mayor gasto y un incremento de la deuda estadounidense. Estos factores no son buenas noticias para una reducción sustancial de la inflación en el 2025 y ponen en duda la posibilidad de que los bancos centrales disminuyan significativamente sus tasas de referencia antes que termine el año.

Otro riesgo a monitorear este año será la capacidad del gobierno chino para recuperar la confianza de los inversionistas, limpiar los elevados niveles de deuda en el sector inmobiliario y alcanzar un crecimiento del 4.5%, con un cambio de tendencia en los patrones de consumo e inversión. La situación cercana a la deflación (inflación negativa) en los últimos dos años no es nada positiva para fomentar la inversión en el país. Aunque las tasas del crédito están en niveles muy bajos, tanto familias como empresas han evitado endeudarse, consumir o invertir. En cambio, el foco hoy es reducir los niveles de deuda, golpeando uno de los motores para fomentar el crecimiento.

Por supuesto, estos riesgos tienen que ser monitoreados en los próximos meses, pero no debemos olvidar que los factores mencionados se presentan en un contexto moderadamente bueno. El consumidor estadounidense ha logrado sostener la economía global y ha evitado una recesión, manteniendo el apetito por tomar riesgo en los mercados financieros en niveles moderados gracias a este factor. Los canales de financiamiento siguen abiertos, y las expectativas de crecimiento de las principales empresas de occidente ayudan a mantenerse moderadamente positivos con lo que puede pasar en la economía este año.

Quizás las tasas no bajen tanto como se esperaba. En octubre del 2024 los inversionistas estimaban recortes en la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en más de 1.5% hasta diciembre del 2025. Hoy, piensan que puede haber recortes de apenas 0.25% o 0.50%. Las expectativas para las tasas de interés de largo plazo tampoco son alentadoras: el bono del Tesoro Americano se sitúa en 4.6% al cierre de esta publicación, 0.8% por encima del cierre del 2023. Entonces, los corporativos no están del todo felices porque su idea de refinanciar sus deudas de largo plazo a tasas más bajas no se va a materializar. Todo esto presenta un reto, pero una historia es ver el crecimiento global y tener que pagar un poco más para financiar el negocio que enfrentar una recesión y no tener la posibilidad de acceder al crédito. Aunque no todo es color de rosa, los inversionistas en el mercado real y financiero tendrán que adaptarse y reconocer que aún hay espacio para encontrar oportunidades de inversión en un mundo que muestra un crecimiento resiliente.

MÁS SOBRE DONALD TRUMP

