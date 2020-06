FOTOS | Estoy aquí para compartir con tres herramientas muy poderosas disponibles hoy para ayudarnos a superar estos tiempos cambiantes. La primera herramienta que tenemos en este mundo tridimensional es nuestro cuerpo. La segunda es nuestra mente (nuestro ego). Y la tercera, que es la más poderosa, es nuestro corazón. Esa es nuestra alma, según Entrepreneur.

¿Cómo podemos usar estas tres herramientas para tener la mejor experiencia posible en esta vida, especialmente durante estos tiempos difíciles como en este momento? Vamos a revisarlos.

1. El cuerpo

El cuerpo está aquí para ayudarnos a experimentar cosas que no podríamos experimentar sin tener un cuerpo. El cuerpo nos permite tomar de la mano a las personas, nos permite agarrar cosas como un libro inspirador o el control remoto del televisor para ver una película increíble. Nos permite escribir hermosos correos electrónicos a seres queridos. Nos permite, aunque todavía estamos en casa, caminar, hacer ejercicio y movernos. Nos permite sentir y experimentar cosas. Entonces, depende de nosotros elegir si experimentaremos dolor o si experimentaremos sensaciones y emociones increíbles a través de nuestro cuerpo. Así que pongámoslo en uso para todas esas cosas hermosas que no podríamos experimentar sin un cuerpo.

2. La mente

Tendemos a permitir que la mente o el ego tomen el control de las cosas. Sin embargo, el alma, el corazón debe estar al mando. La mente está aquí para entender lo que dice el alma. Presta atención y escucha lo que dice el alma y luego ejecuta racionalmente en el mundo tridimensional lo que el alma está ordenando.

¿Cómo sabes si es tu alma la que manda o tu ego o la mente que manda? Es muy simple Tienes que hacerte la pregunta, ¿estoy actuando desde un lugar de miedo o estoy actuando desde un lugar de amor? Si estás actuando desde un lugar de miedo, lo sabrás de inmediato. ¿Entonces, en cambio, necesitas observar y debes identificar cuál es el miedo detrás? Profundiza, encuentra y disuelve ese patrón. No solo tienes que hacer eso, sino que también debes hacerte la pregunta: si estuviera actuando desde un lugar de amor, ¿qué haría ahora?

Y asegúrate de ejecutar siempre las cosas a través de tu mente, desde un lugar de amor, de certeza, de verdad, de posibilidades poderosas, ilimitadas e infinitas. Nuevamente, no dejes que tu ego te confunda. Tú tienes el control. Por ti, me refiero a tu conciencia, tu alma, que es tu infinito tú. No es tu tú tridimensional que desaparecerá cuando todos muramos. Estoy hablando del infinito tu, que es tu alma.

3. El alma

Puedes acceder al alma conectándote a tu corazón. Cuando estás conectado a tu corazón, estás conectado a tu alma, estás conectado a la fuente, estás conectado a tu poder infinito, estás conectado a tu ser superior, estás conectado a Dios, el universo, o como quieras llamarlo. Es importante que usemos esa herramienta. Ahora es difícil cuando hay tanto ruido exterior, ¿verdad? Tanto miedo exterior y confusión. Tienes que aprender realmente a rechazar por completo ese ruido y voz de confusión externa y encontrar esa voz interna en su lugar. Conéctate a tu voz interior y cuando estéss conectado, todo lo que tienes que hacer es hacer una pregunta y escuchar. Haces una pregunta y escuchas. A medida que practiques eso una y otra vez, recibirás respuestas más claras, respuestas más rápidas y respuestas precisas,que podría venir en diferentes formas. Pueden venir a través de visiones, una voz interna, un sentimiento muy fuerte o simplemente un conocimiento interno de qué hacer a continuación. Los cuatro dones intuitivos que todos tenemos.

Usa las tres herramientas que tenemos hoy disponibles para aprovechar al máximo esta vida. Te lo prometo, es un viaje maravilloso. Y recuerda, es un viaje, no un destino. Espero que este artículo sea útil.