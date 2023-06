El 11.11% de hogares peruanos tuvo un automóvil o camioneta en el 2022, según informó la Asociación Automotriz del Perú (AAP), de acuerdo a información recopilada por el gremio de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI.

Dicho porcentaje representa un ligero descenso de 0.16 puntos porcentuales respecto al año 2021. En el caso del resto de vehículos, como las motocicletas o bicicletas, la evolución interanual es dispareja.

LEA TAMBIÉN: AAP pide instalar comisión para actualizar normas de uso y comercialización de combustibles

Comportamiento dispar

Al igual que en el caso de los autos, la tenencia de bicicletas en los hogares peruanos cayó ligeramente: un 0.26% respecto al 2021, situándose en 15.51%.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo en la posesión de motocicletas. En 2022, 15.57% de los hogares peruanos tenía una, lo que representa un aumento de 1.49% a comparación del 2021. Una evolución similar registraron las mototaxis que alcanzaron el 8.28% en 2022, aumentando 0.57% respecto al año previo.

De acuerdo a la AAP, en 2022 la tenencia vehicular sufrió varios impactos. “En el caso de automóviles y camionetas, el descenso responde a la moderación en el crecimiento de las ventas de dichos vehículos en comparación con el 2021. En cuanto al comportamiento de motocicletas y mototaxis, si bien las ventas se contrajeron en el 2022, el volumen de unidades comercializadas se mantuvo muy por encima de los niveles de ventas promedio de los últimos años prepandemia”, indicó el gremio en un comunicado.

Sobre las bicicletas, la AAP destacó que su reducción responde a la normalización de su uso tras la pandemia, periodo donde sus ventas aumentaron considerablemente.

Separación por otros indicadores

Al separar la tenencia vehicular por nivel socioeconómico (NSE), la APP destaca que existe una separación clara entre las preferencias de los sectores más pudientes y los menos favorecidos del Perú.

En el NSE A se destaca, por ejemplo, la tenencia de autos y camionetas. El 37.78% de personas de este grupo cuenta con uno. En el nivel socioeconómico B los mismos vehículos son los más populares: representan el 29.50% del total.

Sin embargo, el panorama es ligeramente distinto entre los NSE C, D y E. En los tres rubros es la bicicleta el vehículo más utilizado. Su tenencia representa el 19.99%, 19.41% y 17.10% del total en cada nivel, respectivamente.

La APP también indicó que, según la data revisada del INEI, el 13.22% de un hogar considerado “no pobre” cuenta con un auto o camioneta. En el caso de las motocicletas, el 16.71% de hogares no pobres tienen al menos una.

“La tenencia de mototaxis fue liderada por los hogares pobres no extremos, con 8.58%, seguido de los hogares no pobres con 8.45% y los hogares pobres extremos con 4.11%. Los resultados muestran que, en el caso de hogares pobres, principalmente no extremos, la tenencia de motocicletas y mototaxis tienen un rol importante, no solo como medio de transporte sino también como herramienta de trabajo”, agrega el gremio vehicular.

La APP también precisó que, en 2022, de todos los hogares que tienen un auto/camioneta, el 76.49% lo usa exclusivamente para el hogar, el 2.23% lo usa exclusivamente para trabajo, mientras que el 21.28% lo utiliza para ambos.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.