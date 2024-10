El Ejecutivo autorizó la transferencia de más de S/ 1.9 millones a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), para el pago de pensiones de 816 jubilados del sector educación.

Así lo determinó a través del Decreto Supremo N° 195-2024-EF, publicado hoy en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

La norma autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de un millón S/ 928,368 a favor de la ONP, para financiar el pago de las pensiones por los meses de noviembre a diciembre del 2024, y el aguinaldo por navidad, en caso corresponda, de 816 pensionistas del Decreto Ley N° 20530 y sus normas complementarias.

Los pensionistas pertenecen a las Unidades Ejecutoras 001: USE 01 San Juan de Miraflores, 002: USE 02 San Martín de Porres, 003: USE 03 Cercado, 004: USE 04 Comas, 006: USE 06 Vitarte, 007: USE 07 San Borja y 017: Dirección de Educación de Lima del Ministerio de Educación.

Los recursos de la Transferencia de Partidas, a que hace referencia el presente Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

La norma lleva la rúbrica de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra; del ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, y del ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime.