¿Actualmente qué especies congeladas exportamos?

Durante el año 2022, los principales recursos congelados que exportamos provenientes de la pesca marítima después de la pota (252 mil TM que representaron US$ 603.1 millones), son el perico, el jurel, la merluza y la caballa. Por su parte, los principales recursos provenientes de la acuicultura son el langostino, las conchas de abanico, la tilapia y la trucha.

¿A qué países exportamos?

En el caso de la pota, los principales mercados son España y los países asiáticos como, Corea, China, Tailandia y Japón. El perico, por su parte, se destina a Estados Unidos y Ecuador; mientras que el jurel congelado se exporta principalmente a países africanos como Costa de Marfil, Camerún y Nigeria.

¿Y los productos de acuicultura?

Se exportan a diferentes mercados como Estados Unidos, China, Japón, España, Francia, entre otros.

¿Cuánto exportamos de congelados en el 2022?

Exportamos US$ 1,262 millones en productos congelados, de los cuales US$ 849 millones provinieron de la pesca marítima: pota US$ 603 millones; perico US$ 144 millones; jurel US$ 26 millones y merluza US$ 22 millones.

¿Y de productos acuícolas?

Las exportaciones en el 2022 de productos acuícolas alcanzaron los US$ 411 millones; siendo el langostino (US$ 249 millones) y las conchas de abanico (US$ 121 millones) los principales productos acuícolas congelados. Asimismo, se exportaron US$ 36 millones en trucha y US$ 3.7 millones en tilapia.

¿Fue mayor o menor que en el 2021?

En el 2022 se registró un incremento del 3.9% en las exportaciones de productos congelados con relación al año 2021.

¿Cuáles son las proyecciones para el 2023?

Los productos pesqueros congelados han sido desde los últimos 10 años el principal destino de los desembarques de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo (CHD). El rubro de productos pesqueros congelados continuará incrementándose durante el 2023, debiéndose prestar especial atención al consumo interno, ya que esto tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria del país.

¿Se requiere de algún impuso en especial del Estado?

Para lograrlo se requiere que el Estado invierta en la mejora de los desembarcaderos, infraestructura vial y cadena de frío a lo largo del país para que pueda llegar el producto congelado en óptimas condiciones a lugares donde hoy no llega, como la sierra del Perú.

¿Qué otras medidas se deben dar?

Bajo el enfoque de aprovechamiento sostenible de los recursos, el Ministerio de la Producción, previa recomendación del IMARPE, puede incrementar la cuota de pesca del jurel y la caballa a la pesca industrial, ya que las cuotas recientemente asignadas han sido muy reducidas.

¿Qué pasara si no se incrementa la cuota?

Si esa tendencia continúa, el riesgo está en que se cerrarían las plantas de congelados, perdiendo el Perú más de US$ 50 millones anuales, siendo lo más penoso aun que se perderían 100,000 puestos de trabajo. En la actualidad, con las cuotas que se otorgan sólo se operan las plantas 2 meses al año. Nadie tiene la capacidad para soportar una planta parada 10 meses al año.

LEA TAMBIÉN: El ilegal negocio de los barcos chinos que sacan pota de aguas peruanas

Desafíos en el 2023

Cayetana Aljovín señaló que se debe impulsar la acuicultura en todos sus niveles, con la finalidad de incrementar la comercialización de sus productos en forma de congelados y logren alcanzar nuevos mercados. “Cómo lo hemos comentado, Perú exportó el año pasado US$ 411 millones, mientras que Ecuador exportó US$ 6,600 millones y Chile US$ 6,900 millones . Nosotros al igual que nuestros vecinos, tenemos todas las condiciones para ser una potencia acuícola”, expresó.

¿Cuáles son los desafíos para enviar más producción de congelados al exterior?

Si bien el Perú es un país rico en recursos hidrobiológicos, aún hay mucho por hacer para incrementar el nivel de productos pesqueros congelados que se colocan en el exterior.

¿Cuál es el camino?

En principio, se deben mejorar ciertos instrumentos normativos que permitan un mayor nivel de desembarque y de producción. Como se mencionó previamente, a pesar de tener una biomasa abundante de jurel y caballa, las cuotas de pesca que otorga Produce son muy bajas, lo que limita el poder colocar mayores volúmenes en el exterior.

¿Y la Ley Nº 31666 ?

Se está a la espera de la reglamentación de la recientemente aprobada Ley Nº 31666 “Ley de Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura”, a fin que el proceso de elaboración de productos congelados también goce de los beneficios tributarios que tiene el resto de los procesos, lo cual permitirá incrementar de manera importante el volumen de productos acuícolas en el exterior.

LEA TAMBIÉN: Habrá penas de hasta 7 años de cárcel por pescar en zonas en veda

¿Cómo afecta la coyuntura internacional en el caso de los congelados?

Como ocurre en la agroexportación, la exportación de productos pesqueros congelados se enfrenta a altos costos logísticos debido a la coyuntura internacional. Esta incertidumbre genera, además, variaciones constantes en los precios de los productos y en los niveles de stocks debido a la poca rotación de los inventarios, lo que impacta negativamente en la exportación de estos productos.

¿Existen nuevas especies que se esté proyectando exportar?

Por el momento no. El enfoque actual está en ampliar nuevos mercados con los productos tradicionales, pudiendo ampliarse el portafolio de presentaciones según la demanda de los mercados.