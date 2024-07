El Ministerio del Ambiente informó que, en el primer semestre del 2024, el Senace aprobó 103 proyectos en los sectores minería, transportes, electricidad, agricultura, residuos sólidos, hidrocarburos, saneamiento y vivienda, los cuales involucran en total una inversión estimada de aproximadamente US$ 5,400 millones.

Según la institución, se trata de inversiones sostenibles, que aportan al crecimiento económico del país con respeto al medio ambiente.

Dentro de dichos proyectos, recibieron la certificación ambiental la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de minera Antamina (Áncash) por US$ 2,000 millones en inversiones sostenibles.

La primera MEIA-d del proyecto “Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry” (La Libertad) por US$ 61 millones, la tercera MEIA-d de minera Tantahuatay (Cajamarca) por US$ 1,536 millones y tercera MEIA-d Pucamarca (Tacna) por US$ 105 millones.

Asimismo, desde el inicio de sus funciones en el 2015 el Senace aprobó 77 EIA-d y MEIA-d por un monto superior a US$ 34,000 millones en inversiones sostenibles.

Por otro lado, la institución destacó que el portal “Senace en Cifras” contiene información actualizada sobre los procesos de certificación ambiental, datos estadísticos e indicadores, de interés para los ciudadanos, titulares de proyectos de inversión que evalúa la entidad, consultoras ambientales, entidades públicas, estudiantes, gremios profesionales y otros sectores.

Además, presenta montos de inversión de los estudios aprobados y en evaluación, indicadores de gestión social para promover la participación ciudadana, acciones de interculturalidad y articulación regional, y sobre el desempeño de consultoras ambientales, encargadas de elaborar los estudios ambientales presentados al Senace.