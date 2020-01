Hoy, el Estado peruano, a través del Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y startups”, ratifica su apuesta por el emprendimiento innovador de alto impacto como un medio hacia la competitividad y productividad de la economía peruana a través de la colocación de S/ 70 millones para el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (Fondo de Fondos).

Este invertirá en fondos de inversión privados o públicos con estrategia de inversión exclusivamente en capital emprendedor (venture capital) que, a su vez, invertirán en rondas de inversión en US$ 1 millón a US$ 10 millones en startups peruanas; consolidando sus operaciones a nivel nacional e internacional.

Sobre el particular, Alaín Elías, Presidente de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), indicó: “En un trabajo conjunto entre el sector privado (PECAP), el sector público (COFIDE, MEF, PRODUCE) y la cooperación internacional (Swiss EP, apoyado por la Cooperación Suiza- SECO y ejecutado por Swisscontact), se ha logrado que se concrete un nuevo hito para la oferta de capital para emprendedores que desarrollan negocios con un alto grado de innovación y tecnología. El Fondo de Fondos será crítico no solo para atender la demanda futura de startups calculada en US$ 145 millones en los próximos 4 años; también, es fundamental para la sostenibilidad de las organizaciones del ecosistema que apoyan a los emprendedores en etapas iniciales (incubadoras, aceleradoras, redes de inversión ángel, coworks, entre otros.)”.

De la misma manera, Martín Aspíllaga, Director de Políticas Públicas de PECAP, resaltó los beneficios que el Fondo de Fondos tendrá en la economía peruana: “Según el BID Lab, la inversión en etapas tempranas de emprendimientos innovadores (capital emprendedor) tiene el potencial de impactar 6.5 veces en el PBI y fomentar un crecimiento de 65% en el empleo formal de países en América Latina y El Caribe. En el caso peruano, hemos calculado un impacto de US$ 970 millones en el PBI, la creación de 50,000 empleos formales y directos, y el impacto positivo en la vida de más de 12 millones de peruanos en los próximos 10 años”.

El Fondo de Fondos será un fideicomiso administrado por COFIDE, Banco de Desarrollo de Perú, y tendrá el apoyo técnico de PECAP y Swiss EP en el transcurso del año 2020. Esta medida busca consolidar las inversiones en fases de crecimiento de startups peruanas que entre el año 2016 hasta el tercer trimestre de 2019 oscilaban en US$ 33M invertidos mayoritariamente en sectores como fintech, edtech, logística y comercio electrónico.

“Sin duda, es un proyecto fundamental para consolidar los esfuerzos del sector público y privado por generar un ecosistema de emprendimiento peruano competitivo en la Alianza del Pacífico. Desde PECAP mantendremos un diálogo permanente con nuestros pares del sector público para promover iniciativas adecuadas en tributación, regulación y mercado de capitales que, en última instancia, sean de beneficio para los inversionistas y emprendedores que asumen el alto riesgo de participar en negocios en etapa temprana, innovadores y tecnológicos”, indicó Martín Aspíllaga.

Antes de la aprobación del Fondo de Fondos, PECAP calculaba que, en el año 2020, se invertirían US$ 30M en startups peruanas; sin embargo, con la aprobación del Fondo de Fondos, es probable que esta cifra se corrija hacia arriba.