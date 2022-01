Sanipes, son las iniciales del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, se trata de un organismo técnico y como autoridad sanitaria de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y otros similares, para proteger la salud pública.

Cada importación de producto como conservas de pescado, deshidratados o frescos, tiene que pasar por los protocolos que establece Sanipes; lo mismo para la exportación, en el que se establecen las condiciones sanitarias desde las zonas de producción, hasta el despacho de estos.

Hace dos días Sanipes tuvo un cambio en su presidencia, se trata del ingreso de Pedro Humberto Saravia Almeyda, en reemplazo de Johnny Marchán Peña.

¿Cambio total en Sanipes?

A dos días de asumir el cargo en Sanipes, Pedro Saravia de inmediato pidió los cargos a disposición de la plana mayor de Sanipes, se trata de los directores y jefes, mediante un Memorándum Múltiple 002-2022- Sanipes/ PE, al que accedió Gestión.

En dicho documento se pedía el cargo a disposición de 10 funcionarios, se trata del gerente general de Sanipes, Juan Francisco Córdova; la directora de Normatividad, Mercedes Govea Requena; el director de Sanciones, Roberto Arcenio López Baca; la directora de Sanidad e Inocuidad, Muriel Gómez Sánchez Orézzoli, el director de Fiscalización Sanitaria, Noe Augusto Balbín Inga; el director de Habilitaciones y Certificaciones, Arturo Aivar Guillén, el jefe de la Oficina de Administración, Jorge Luis Román Velaochaga, la jefa de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Pamela Meza Pinto, el jefe de Asesoría Jurídica, Manuel de la Flor Matos, y el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, Rubén Jiménez Arévalo.

“Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de saludarlos y a la vez en mérito a la Resolución Suprema N° 003-2022-PRODUCE, mediante la cual se designa al suscrito como Presidente Ejecutivo de Sanipes, solicito al personal directivo y de confianza poner su cargo a disposición a este despacho”, firma en dicho documento.

Al tratarse de un órgano técnico resulta relevante que los cambios sean por personas de este nivel o mejores de quienes ocupan dichas posiciones.

Y es que en los últimos meses, que se ha dado ingreso a nuevas autoridades en entidades que hoy enfrentan problemas, no necesariamente han incorporado el personal idóneo, lo que ha merecido los comentarios de la Contraloría.

Pedro Saravia explica sobre el cambio

Gestión conversó con Pedro Saravia, presidente de Sanipes, para conocer sobre el proceso de cambio que lleva adelante, y deja claro que “hay órganos que no se pueden tocar”.

- ¿Se vienen cambios en Sanipes?

Hay personas que tenemos que evaluar, hay personas que tienen que continuar en la gestión, pero como es normal, todo se tiene que evaluar.

- Hay entidades que cambiaron funcionarios y que luego han tenido problemas…

Bueno eso ya no es de mi competencia, eso depende de cada entidad y de cada persona, de repente no funcionan en la institución, eso depende de cada entidad, es responsable de lo que hace.

- En efecto, en el caso de Sanipes es un órgano muy técnico

Aquí en Sanipes hay órganos que no se pueden tocar porque si tocas eso se para la gestión; hay órganos que no se van a poder tocar, son netamente técnicos. En la parte administrativa a veces no se maneja bien, entonces hay que cambiarla, pero la parte técnica no. Eso lo tengo clarísimo porque conozco muy bien al sector.

- Ud. ya tiene experiencia en la administración pública y ha visto cambios…

Así es, estuve en el ITP (antes, cuando era el Instituto Tecnológico Pesquero) y he trabajado en el Ministerio de Pesquería por 12 años, fui ingeniero nombrado, y de ahí en la empresa privada, he estado toda la vida en pesca.

- En este caso, se pide un cambio completo y en muchos casos no han ingresado los mejores profesionales..

Por lo menos yo considero que en esta institución que es netamente técnica, tenemos un laboratorio bien equipado con la tecnología de punta, tenemos que capacitar esos profesionales porque esa es la razón de ser, los inspectores tienen que estar bien preparados, porque ellos son la razón de ser de esta institución. La parte administrativa son cambiables, son movibles.