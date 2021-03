El presidente Francisco Sagasti señaló que espera que el gremio de transportistas de carga, que acata un paro nacional indefinido desde el pasado 15 de marzo, evite manifestaciones violentas en el marco de su protesta en rechazo al alza de peajes y precio del combustible.

En entrevista a Radio Uno de Tacna, el jefe de Estado señaló que el último martes se escuchó la posición de este gremio en una reunión con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero hasta el momento esta problemática es compleja por lo que no se ha llegado a acuerdos.

“Es un problema sumamente complejo. En el Gobierno estamos dispuestos al dialogar. Les hemos explicado las limitaciones reales que tiene el Gobierno, hasta donde podemos actuar nosotros directamente, que requeriría un cambio en la ley, etc, las posiciones son dialogantes. Lo que esperamos son dos cosas: que los transportistas paren sus medidas de fuerza y sobre todo que dejen pasar a los camiones que llevan oxígeno, medicinas y suministros para enfrentar la pandemia. También hemos visto actos de violencia. Lo primero que pedimos es que dejen de lado las manifestaciones de orden violento”, señaló.

Aclaró que el precio del petróleo no depende del Gobierno, y que ahora existen menores recursos, y que estos son usados en su prioridad en temas de salud en el marco de la pandemia por el coronavirus.

“En segundo lugar, hay que tomar otra situación real, el precio del petróleo no lo fija el Perú arbitrariamente ni el Gobierno. El precio ha aumentado US$ 46.72 por barril desde el 1 de diciembre y US$ 66.89 a la fecha de ayer, un aumento enorme, un aumento del 70% que Petroperú importa todo el diésel. Es más, si importa en dólares, el dólar se ha devaluado en 3.12%. No es que nosotros estemos subiendo el precio del petróleo ni mucho menos, sino que el petróleo que importamos es más caro, y la devaluación lo encarece aún más”, agregó.

En ese sentido, Sagasti dijo se han planteado medidas, pero que no son próximas a concretar y que pueda recibir la conformidad de los gremios protestantes en el marco de sus demandas. Reiteró que los recursos del Estado ahora son menores en comparación a otros años por lo que no pueden atender todas las exigencias.

“ Lo que se ha puesto sobre la mesa son unos cambios en el reglamento para la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo. Una serie de medidas puntuales que el MTC ha negociado ayer con los transportistas. Estamos viendo si es posible, de alguna forma, encontrar una solución temporal de apoyo al precio del petróleo, pero es muy difícil. Recordemos que estamos en una recesión y caída del tesoro publico y estamos en una situación que damos prioridad a la salud. La pandemia ha reducido nuestros ingresos y ha hecho necesario dar prioridad para temas de salud”, señaló.