Economía







Reservas Internacionales Netas totalizan US$ 80,312 millones al 10 de marzo El nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) de Perú al 10 de marzo fue mayor en US$ 4,283 millones al cierre de febrero y superior en US$ 5,605 millones al registrado a fines de diciembre de 2020.