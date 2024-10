La presidenta del organismo regulador, Verónica Zambrano, confirmó en exclusiva para Gestión que, recientemente, recibieron una notificación de un juzgado de Chancay, que refería que Cosco Shipping interpuso una demanda de amparo en su contra.

-¿Cosco Shipping ha presentado un proceso legal contra Ositrán?

Sí, ha presentado una demanda de amparo.

-¿Cuál es el argumento de la empresa?

Ellos consideran que Ositrán, al ejercer sus competencias, está de alguna manera vulnerando sus derechos. Señalan que no es nuestra competencia [supervisar las actividades del puerto de Chancay] y que seguimos ejerciéndola sobre lo que ellos consideran es un puerto privado. Al suceder eso, indican que estaríamos confiscándoles su propiedad.

-¿Ositrán ya recibió oficialmente esta demanda?

Hemos sido notificados recién el día lunes [21 de octubre] . Ahora, lo que tenemos que hacer es dar respuesta a la acción. El Poder Judicial nos da 10 días. Eso es en el juzgado de Chancay. Nos genera una situación adicional porque tenemos que desplazar personal para poder responder.

-Ositrán, entiendo, se mantiene en su fuero, en defensa de sus obligaciones de supervisar el proyecto.

Hemos explicado varias veces las competencias sobre infraestructuras de transporte de uso público. No entendemos por qué hay esta situación hasta ahora.

-La ley que aprobó el Congreso que reconocía la condición de privado de este puerto le habría dado la razón a la empresa. Entonces, ¿hay algún vacío legal?

No hay ningún vacío legal. Originalmente, se estableció las competencias para temas de empresas del Estado que brindarán servicios públicos o también concesiones. Pero, luego se crea esta figura distinta que existe en la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN). Cumpliendo unas condiciones, se puede hacer uso del área acuática, pero no ser una concesión.

¿Por qué no se entrega una concesión? Porque ellos tienen el terreno, es propiedad de la empresa; y, sobre el bien público, que es el mar, ejercen ese derecho de uso de área acuática. Lo que se señala en la Ley Portuaria Nacional es que los organismos, como Ositrán, tienen características normativas.

-¿Ositrán hizo ajustes tras lo que se menciona en la LSPN?

Ositrán actualizó su reglamento y señala que no solamente es competente para supervisar en general las infraestructuras, sino también se incorporan a los administradores portuarios que están establecidos en la LSPN. Cosco Shipping es un administrador portuario. No hay ninguna duda de que ellos tienen que ser supervisados por Ositrán .

Verónica Zambrano brindó declaraciones para Gestión sobre el puerto de Chancay. | Fuente: Ositrán.

Las tarifas o precios del puerto

-¿La supervisión comprende también el establecimiento de las tarifas o de los listados de precios por los servicios que aplicará el puerto de Chancay?

En cuanto a la tarifa, la función reguladora de Ositrán solo se aplica cuando en el mercado no hay competencia. El estudio sobre si habrá competencia o no lo está haciendo la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y lo que resuelva es lo que va a determinar si nosotros regulamos tarifas o no.

Si no hay competencia, vamos a regular tarifa de todas manera. Sin embargo, a pesar de que sean precios libres, tenemos que cuidar que sean correctamente difundidos, que no haya problemas de discriminación a los usuarios. Todo eso es parte de nuestra función supervisora. Eso no está en discusión. Ese es el mandato de los organismos reguladores.

-En conversaciones anteriores, usted mencionó que el Indecopi determinará si existía o no una competencia. ¿Indecopi ya no sigue ese caso, sino la APN?

Quien tiene que definir por ley si hay o no competencia no es Ositrán ni la APN, sino el Indecopi. Nosotros le pedimos al Indecopi que estableciera si, efectivamente, la hay. El Indecopi nos dijo que, para poder establecerla, debíamos responder un cuestionario. Para poderlo responder, necesitamos hacer un estudio. Sin ese estudio, no se puede resolver. Ahora, sobre ese estudio, no queremos ser parte del proceso. La APN se ha comprometido a hacer el estudio, y ya lo está haciendo.

-¿Para determinar si hay competencia desleal?

Al contrario, [para determinar] si hay competencia perfecta. Es decir, lo que tienen que ver ellos es si, efectivamente, estamos en un escenario en el que Cosco Shipping pueda competir con el Callao o con otros puertos y, de esa manera, decir: “No hay un monopolio, sino una situación de competencia entre empresas”. Si hay situación de competencia, no se regula.

-Más allá del tema de las tarifas, ¿por qué es necesario que Ositrán regule la calidad de los servicios?

Como supervisores de los servicios públicos, lo que hacemos es verificar que los usuarios reciban los servicios en la calidad en que les han ofrecido. Según el código de consumo, todos los servicios públicos que están bajo la competencia de los organismos reguladores tienen que ser vistos en última instancia por los organismos reguladores.

Por ejemplo, tenemos un tribunal que cuando la empresa y el usuario no están de acuerdo, van en apelación. Aparte de eso, están los que tenemos una función de orientación de usuario. Tenemos un reglamento de reclamo que ellos [Cosco Shipping] deben aprobar porque las normas de Ositrán así lo mandan, para explicarle al usuario cómo va a reclamar si no está de acuerdo con el servicio.

Coincidimos en que, hasta que Indecopi no se pronuncie, no podemos regular tarifas, pero en lo que no concordamos es en las demás funciones que están señalando: que tiene que ver con la supervisión, fiscalización, sanción. Ellos tienen que cumplir las normas. ¿Quién supervisaría a Cosco Shipping si no es el regulador?

-Al final, alguien tiene que velar para que los reclamos que presentan los usuarios sean atendidos...

Precisar que en este caso no hay niveles de servicio contractuales porque no hay contrato. Ellos pueden hacer su carga a la velocidad que quieran. Pero, el tema es que tienen que decírselo al usuario. Ellos lo tienen que cumplir como está previsto en las normas de exportación al consumidor. Eso es lo que supervisa Ositrán.

No entendemos por qué ellos están en una posición de querer negar las competencias. En alguno de los proyectos del Congreso [se apuntaba] que Cosco Shipping no era entidad prestadora. Si eso saliera así, qué vamos a hacer. Pero, que nosotros vayamos a mover nuestra competencia teniendo todas las facultades, de ninguna manera.

-Esta semana, nos informaron que, posiblemente, Cosco Shipping daría a conocer sus tarifas, ¿Ositrán ha recibido esta información del tarifario?

No recibimos ninguna información porque no nos comunican ninguna. Les hemos pedido reunirse, pero nos han dicho que no se van a reunir. También les hemos dicho varias veces para aclarar algunos temas con ellos, pero tampoco han aceptado.

La primera vez, nos dijeron que no aceptaban [reunirse] fue porque ellos habían interpuesto una controversia [sobre] las competencias de Ositrán. Ahora, en esta segunda ocasión, ya se han ido a una sesión de amparo con un juez de Chancay. Veamos cómo le explicamos al juez que somos un organismo regulador.

-De entrar en operación el puerto de Chancay y no cumplir con entregarle información a Ositrán, ¿procederán con aplicación de sanciones?

Sí, por supuesto.

Lo que responde Cosco Shipping Ports

Gestión le envió consultas a Cosco Shipping Ports para que pueda dar su descargo. Al respecto, Mario De Las Casas Vizquerra, gerente de Asuntos Públicos de la compañía, refirió a este diario que se ha iniciado “acciones de acuerdo a la ley del sistema portuario nacional”.

“Este paso se ha dado luego de intercambiar diversas aproximaciones con Ositrán. (...) lamentamos que el mencionado organismo lleve esta situación a un ámbito mediático que por su naturaleza debe ser técnico jurídico y se encuentra ya con un proceso iniciado, en ese ámbito es nuestra empresa llevará el caso”, apuntó.

Cabe recordar que se está avanzando para inaugurar la primera etapa en la quincena de noviembre, previo a la cumbre de APEC, y se estima entrar en funcionamiento comercial pleno a inicios del 2025 luego de las correspondientes verificaciones de la APN.

