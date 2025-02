La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó un portafolio de 18 proyectos en Asociación Público-Privada (APP) y Proyectos en Activos, con una inversión estimada de US$7,400 millones para la Macro Región Norte.

Estas iniciativas abarcan sectores como saneamiento, transportes, salud, irrigación y minería, con impacto en las regiones de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Áncash.

Durante la presentación, organizada con la Cámara de Comercio de La Libertad, el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, precisó que entre los principales proyectos destacan la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Trujillo (US$ 427 millones), y el Terminal Portuario de Chimbote (US$ 331 millones).

Asimismo, también están entre los proyectos los corredores viales (US$ 829 millones), el Tercer Grupo de Aeropuertos (US$ 550 millones), Chavimochic – III Etapa (US$ 450 millones) y el Proyecto de Roca Fosfórica en Bayóvar (US$ 1,000 millones).

Además de esta cartera de proyectos, Proinversión informó que se identificaron 20 iniciativas potenciales por US$ 1,100 millones en sectores como producción, inmobiliario, salud, comercio e irrigación .

Por otro lado, en el marco de la promoción de inversión, ProInversión resaltó el potencial de la Macro Región Norte para el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), estimado en S/ 8,346 millones.

La Libertad, según Del Carpio, cuenta con un potencial de inversión en OxI de S/ 1,743.6 millones, considerando al Gobierno Regional (S/ 1,331.9 millones), los Gobiernos Locales (S/ 380.2 millones) y las universidades públicas (S/ 31.4 millones).

