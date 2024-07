El Ministerio de la Producción (Produce) recordó que el 16 de julio de 2024 se publicó la Resolución Ministerial 000286-2024-PRODUCE, que dispuso la publicación del proyecto de decreto supremo que establece medidas para prevenir y desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Del mismo modo señaló que en su exposición de motivos se da cuenta, que busca fortalecer las disposiciones señaladas en el Decreto Supremo N° 016-2016-PRODUCE, donde se establecen mayores controles sobre el desarrollo de las actividades pesqueras y el arribo a puerto de las embarcaciones de bandera extranjera, entre ellas está la obligatoriedad de instalar en cada embarcación pesquera que ingrese a nuestras 200 millas, el equipo satelital SISESAT.

“En tal sentido, las nuevas medidas de control propuestas, serán aplicadas en todas las embarcaciones pesqueras que solicitan y requieran cualquier tipo de operación, actividad o servicios en territorio peruano, incluyendo, sin limitación alguna, el transbordo o depósito en tierra de recursos o productos hidrobiológicos en puerto nacional; así como, toda actividad relacionada con la pesca; también la provisión de personal, cambio de tripulantes, obtención o actualización de documentos, abastecimiento de combustible, reparación de maquinarias o equipos, entre otros supuestos, que motiven el arribo de una embarcación pesquera de bandera extranjera a puerto, infraestructura o fondeadero peruano”, señaló a través de un comunicado.

Agregó que cada entidad que conforma este sistema de regulación cumple una función específica e importante para los controles estrictos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Sostuvo que Produce cuenta con fiscalizadores acreditados por la institución, quienes cumplen la función de fiscalizar la actividad de desembarque en puerto, obteniendo toda la información y documentación relacionada a las actividades de la embarcación, como los documentos de captura, transbordo y comercio, las descripciones de la carga de pescado y los documentos requeridos en virtud de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, entre otros.

Asimismo, indicó que las intervenciones en altamar como un trabajo de fiscalización continuo, son realizadas por la DICAPI, quienes ingresan a las embarcaciones para corroborar su actividad en nuestro litoral, según el marco legal vigente.

“Cabe resaltar que, las embarcaciones pesqueras de bandera extranjera, que no se encuentren autorizadas para operar en el ámbito correspondiente al Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP), o presente indicios razonables de apoyo a las actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, serán denunciadas en los respectivos organismos internacionales a efectos de ser incorporadas en los listados de embarcaciones que realizan esta actividad ilegal, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiese lugar”, subrayó.

Datos:

* Produce forma parte de las organizaciones públicas que articulan acciones de fiscalización en puerto a toda embarcación pesquera extranjera que arriba al país.

* Produce conforma junto a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Migraciones, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección Regional de Salud, la Autoridad Marítima y Autoridad Portuaria Nacional (APN), quien es la encargada de autorizar el ingreso de estas embarcaciones al mar peruano.