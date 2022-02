Los precios del petróleo saltaron este jueves, con el Brent superando la marca de US$ 105 el barril por primera vez desde 2014, luego de que Rusia atacó a Ucrania y exacerbó la inquietud por graves interrupciones en la cadena global de suministros.

Rusia lanzó el jueves una invasión total de Ucrania por tierra, aire y mar, el mayor ataque de un Estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y la confirmación de los peores temores de Occidente.

Misiles rusos cayeron sobre ciudades ucranianas. Ucrania informó de la llegada de columnas de militares a través de sus fronteras, en las regiones orientales de Chernígov, Járkov y Lugansk, y del desembarco por mar en las ciudades de Odesa y Mariúpol, en el sur.

A las 1747 GMT, los futuros del crudo Brent escalaban un 6.8% o US$ 6.61 a US$ 103.45 el barril tras tocar un pico de US$ 105.79. En tanto, los futuros del petróleo WTI de Estados Unidos trepaban un 5.4% o US$ 4.78 a US$ 96.88 el barril, en un leve retroceso tras alcanzar previamente el umbral de US$ 100.

El crudo Brent y el WTI han subido hasta alcanzar sus mayores niveles desde agosto y julio de 2014, respectivamente.

Rusia es el tercer mayor productor de petróleo y el segundo mayor exportador de crudo. Dados los bajos inventarios y la disminución de la capacidad disponible, el mercado petrolero no puede permitirse grandes interrupciones en el suministro”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

“Las preocupaciones sobre el suministro también pueden estimular la actividad de almacenamiento de petróleo, lo que respalda los precios”, agregó.

Rusia también es el mayor proveedor de gas natural de Europa, proporcionando alrededor del 35% de su suministro.

Estados Unidos y Europa han prometido las sanciones más duras contra Rusia en respuesta.

“El problema no es solo el riesgo geopolítico, sino la mayor tensión de la oferta”, dijo el economista de OCBC Howie Lee. “El suministro de petróleo ruso desaparecerá de la noche a la mañana si se enfrenta a sanciones (...) y la OPEP no puede producir lo suficientemente rápido para cubrir este enorme agujero”, explicó.

Los suministros mundiales de crudo siguen siendo escasos a medida que la demanda se recupera de los mínimos de la pandemia.

En un hecho que destaca el mercado ajustado, las primas de los contratos de crudo para carga en un mes sobre los contratos para carga en seis meses, una métrica observada de cerca por los operadores, alcanzaron un nuevo récord de US$ 11.55 por barril.

