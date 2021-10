Viajar de Lima a Florida (Estados Unidos) por alrededor de los US$ 250 en ida y vuelta no es que resulte una promoción particular, pues ya ahora las tarifas de viaje a dicha ciudad han bajado llegando a su nivel histórico más bajo, según se puede observar en portales como eDestinos, Despegar o Viájala.

Incluso se registran pasajes aéreos de ida y vuelta de hasta US$ 166 o de US$ 180, tal como se puede observar con algunas aerolíneas con destino a Fort Lauderdale (Florida – Estados Unidos), en eDestinos.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje (Apavit Perú) detalla que los valores de los pasajes aéreos a Estados Unidos han llegado a sus niveles más bajos históricos.

“Estamos lejos de las tarifas que se tuvieron en abril último por encima de los US$ 1,000 para Miami”, indicó.

En dicho momento se había desatado un “boom” de viajes para la aplicación de las vacunas en Estados Unidos.

De acuerdo con Migraciones, entre abril y julio de este año 203,391 peruanos viajaron a Estados Unidos, una cifra récord, y mayor en 67% al mismo periodo del año 2019 (pre pandemia).

Los precios de los pasajes aéreos no solo se han reducido a Miami, sino también a Dallas, con valores promedio de US$ 400, o Los Ángeles cuyos precios han llegado a US$ 404, para ida y vuelta.

El representante gremial explica que las tarifas bajas no son para viajeros con grandes equipajes, sino para quienes realizan sus vuelos con “mochila”, un equipaje ligero de mano, dado que si viajan con más maletas los costos pueden elevarse.

¿Bajarían más? Ricardo Acosta considera que ya no, es el nivel más bajo histórico, con el promedio de US$ 250 para ida y vuelta.

“La demanda ha disminuido a Estados Unidos e incluso algunas aerolíneas están contemplando reducir la frecuencia de vuelos”, expresó.

España: por estudios y vivienda

En relación con los viajes al exterior, uno de los destinos que va en aumento es España – según Migraciones-, pues en setiembre se reporta que 13,785 peruanos llegaron a dicho país, por debajo de las cifras de prepandemia, pero mayores a los valores en los meses previos.

Ricardo Acosta menciona que ello se viene dando por una mayor demanda de peruanos por realizar estudios universitarios y de posgrado en dicho país, además de que se están abriendo oportunidades para la compra de vivienda.

España es también un punto de ingreso para los peruanos a Europa, para quienes tienen destinos como Francia, Italia o Inglaterra, por ejemplo.

“En Inglaterra te piden un periodo de cuarentena y lo que realizan algunos peruanos es mejor viajar a España, permanecer unos días y luego viajar a Inglaterra”, indicó.

Por otro lado, comenta que al elevarse algunas restricciones en Ámsterdam (Holanda), también se eleva la llegada de peruanos por Madrid (España).