“Esto se debería a que estos artefactos se importan, por lo que impacta que los costos logísticos sigan altos debido a la cuarta ola de pandemia a nivel global; así, un contenedor que llegó a estar en US$ 15,000 bajó a US$ 10,000, pero se esperaba se redujera más teniendo en cuenta que antes de la pandemia su precio era mucho menor, pero no ha pasado; asimismo influye el alza del dólar”, explicó el presidente del referido gremio, Javier Ugarte.

Señaló que pese a este escenario habrá espacio para las ofertas y promociones del sector; pero los precios al público seguirán elevados si se comparan con los del año pasado.

Comercialización

¿Cómo se comportará la venta de electrodomésticos en el mercado local en el segundo semestre del año versus el mismo periodo del 2021? Javier Ugarte proyectó que se llegará a mover alrededor de S/ 4,000 millones, un 13% menos.

Y esto tras caer la referida comercialización en la primera mitad del año frente al mismo periodo del 2021 en 11%.

“En plena pandemia el sector estuvo privilegiado en demanda como todos los vinculados a productos del hogar por la mayor permanencia de la población en las viviendas, pero ahora ante las menores restricciones sociales la gente sale más, y gasta más fuera del hogar”, mencionó.

Asimismo, refirió que los ingresos extras que tendrán los peruanos, con la liberación de la AFP y CTS, no serán suficientes para impulsar la comercialización de los electrodomésticos, debido a que a la mayor parte de este dinero se destinará al pago de deudas, y a cubrir el presupuesto familiar, ante un escenario de precios altos.

Categorías

Con respecto al comportamiento de comercialización de las diferentes categorías de electrodomésticos entre julio y diciembre de este año con respecto a los mismos meses del 2021, indicó que en el caso de los televisores mantendrán su venta en valor debido a la realización del Mundial de Fútbol; asimismo lograrían lo mismo en comercialización los pequeños electrodomésticos, que fueron la única categoría que logró crecer en la primera mitad del año (5%).

“La categoría de cómputo seguirá complicada, y si en la primera mitad del año cayó 25% en ventas, en el segundo semestre lo hará en 20%, es que venía creciendo mucho en ventas por el estudio y trabajo en casa. En el caso de línea blanca caería hasta en 10%”, estimó.

Se adelantará campaña navideña

Debido a la realización del Mundial de Fútbol, así como a los eventos de venta online como los Cyber, la campaña navideña que tradicionalmente abarca los meses de noviembre y diciembre se adelantará en el mercado local, comenzando en octubre, y abarcando todo el último trimestre, señaló el también gerente de Indurama, Javier Ugarte.

“Por ejemplo, la población optará por comprar un televisor desde octubre para ver el evento deportivo en noviembre, y ya no se esperará para adquirirlo en noviembre o diciembre. Otras categorías que se moverán más por esta temporada serán las relacionadas con combatir el calor como refrigeración, ventiladores, entre otros”, indicó.

As, estimó que la campaña navideña llegará a mover S/ 2,500 millones, un 12% menos que el mismo período del 2021.

Y en todo el 2022, la venta de electrodomésticos en el país llegará a comercializar S/ 8,000 millones, 12% menos que el año pasado.

Las claves

Lavadoras. La venta en el segundo semestre del año versus el mismo período del 2021 caería en 10%.

La venta en el segundo semestre del año versus el mismo período del 2021 caería en 10%. Caída. En la primera mitad del año frente al 2021, la venta de línea blanca decreció en 7%; audio y video en 3%.

En la primera mitad del año frente al 2021, la venta de línea blanca decreció en 7%; audio y video en 3%. Indurama. La empresa espera llegar a facturar este año S/260 millones, 2% menos que en el 2021, apoyado en su nueva línea de televisores.

Otrosí digo

Indurama. Debido a la realización del Mundial de Fútbol este año, la ecuatoriana Indurama apuesta por entrar a competir en el mercado de televisores en el país desde el próximo mes de octubre, indicó el también gerente general de la empresa, Javier Ugarte.

“Traeremos televisores de 43, 49, 50, 58 y 65 pulgadas, todos smart, con Android 11, y Ultra HD. Y debido a que este mercado es muy competitivo, vamos por alrededor del 2% de market share en un primer año de comercialización”, dijo.