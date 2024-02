-La parte tributaria no ha tenido cambios grandes en los últimos años. ¿Una simplificación de los regímenes tributarios es un primer paso?

En el Perú, el 10% de los contribuyentes pagan el 90% de los impuestos. Son básicamente corporaciones y el ciudadano de a pie que compra su cerveza, puede ser informal o formal, pero paga el impacto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) . Ahora lo van a aumentar, es peligroso, porque ahí empieza la evasión.

Nuestra meta, cuando era ministro de Economía, era llegar a 5 millones de contribuyentes, estamos en 3 millones. Yo lo aumenté de 1 millón a 3 millones hace 20 años, pero ahí nos quedamos. Hay que hacer algo, pero los tributos no son justos, hay una administración tributaria complicada, ha habido demasiados cambios de personal, y vivimos de los impuestos indirectos que pesan mucho en la gente. Poco a poco hay que reformar el tema tributario, mejorando la administración, bajando algunas tasas. Yo quise bajar el Impuesto General a las Ventas (IGV), pero no se pudo. Nunca he creído mucho en el IGV.

-¿Por qué? ¿Hay espacio para reducirlo?

Sí.

Sistema de licitaciones

¿A 15% como planteó?

Estamos en 18%, la idea era reducirlo a 15%, pero era en realidad (la meta era llevarlo) a 12%. El IGV es una idea europea, viene de Francia. En Francia es el 21%; entonces la gente está agobiada, pero en Francia su gasto fiscal es más del 50% del PBI, acá el gasto fiscal es 20% o 22% del PBI. Tenemos mucho espacio.

Es incluso algo dramático que llegamos a final del año y haya municipalidades, regiones e incluso ministerios que tienen plata para ejecutar una serie de proyectos importantes, para cerrar brechas importantes, pero no invierten, y si invierten, lo hacen mal.

El canon requiere una reforma, pero que será muy dura, advierte PPK.

El Ministerio de Economía (MEF) prefiere que no se gaste. Es un instrumento de política fiscal. “Felizmente no se gasta”, pero la pregunta es si esas municipalidades pueden hacer un solo proyecto. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar? Me preocupa mucho todo el sistema de licitaciones, está dirigido a supuesto menor precio, pero no es así. El menor precio muchas veces es el mayor costo porque la obra no termina bien, no está bien mantenida.

LEA TAMBIÉN: Se crea organismo para asistir a regiones y distritos para ejecutar de obras

Descentralización no se discutió en Gabinete

¿No hay un defecto de origen, si me permite opinar, por un fracasado proceso de descentralización?

Esa fue una reacción, en la elección del 2001, a lo que había pasado en la época de (Alberto) Fujimori. (Alejandro) Toledo hizo campaña contra la centralización. Entró Toledo (al Gobierno), eligió a su Gabinete, y nos reuníamos cada dos o tres días en las oficinas en Petroperú; ahí nos dieron una sala, y un buen día nos enteramos de que iba a anunciar en su discurso inaugural la descentralización , que nunca se discutió en Gabinete. El la lanzó así y de ahí viene una buena parte del problema.

Más de 20 años después, ¿cree usted que es un fracaso la descentralización?

Es un fracaso. Punto.

LEA TAMBIÉN: Plantean reforma del canon minero y consulta previa para mejorar su uso

Reforma del canon

Si se considera que la descentralización es un fracaso, ¿cómo trabajar el tema del canon?

El canon requiere una reforma, pero que es muy dura. Cuando estaba en el ministerio tuve varias negociaciones sobre el canon, fue muy duro porque los negociadores del otro lado usan la fuerza. Paros y similares. Es muy difícil negociar. El hecho es que el canon ha sido un éxito relativo y se podría decir incluso que no ha sido un éxito. Mejor hubiera sido, pienso yo, que la plata se la den a la gente como lo hizo Alaska, y ahí ellos decidirán si se compran su pick up, si mandan a su hijo a una buena universidad o qué cosa hacer . En vez de eso, se ha creado toda esta super estructura de controles y gastos y el resultado es burocracia y poca obra.

¿Le llama la atención lo que viene ocurriendo alrededor de Rutas de Lima y los peajes?

Hemos tenido lamentablemente una mala trayectoria incluso desde la alcaldía anterior cuando nacionalizaron la Línea Amarilla, por la cual los franceses habían pagado más de US$ 1,000 millones. Si un país no cumple los contratos… ahora el peaje de Puente Piedra es “la madre del cordero”. Si uno lo ve desde un helicóptero, es un embudo, todo pasa por ahí. Por eso querían poner el peaje ahí. Pero no se organizó bien para darle a la gente que vive en Puente Piedra una posibilidad de llegar a su casa sin tener que pagar S/ 6.5, pronto S/ 7.5. Eso es un abuso. La vía alternativa en ese caso no existe.

La vía alternativa en el sur, por Conchán, existe a medias. Pero es una vía ruin, la verdad. Entonces, hay que seguir los principios: si hay peajes, hay vía alternativa. Muchos peajes no tienen ninguna vía alternativa.

