Luego de un análisis realizado para comparar los precios de los 50 libros más vendidos en la región durante el 2018 y 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que 34 de los 50 libros tienen el precio más caro en el Perú, a pesar de contar con beneficios tributarios para los libros.

Así, por ejemplo, el ensayo “La llamada de la tribu”, del premio Nobel Mario Vargas Llosa, alcanza un precio de US$ 26 en Argentina y un precio de US$ 35 en países como Chile y Colombia. Sin embargo, en el mercado peruano el precio es de US$ 42.

Según detalla el informe enviado por el MEF al Congreso en el marco del debate de la nueva ley del libro, se señala que de los 50 libros más vendidos, el 68% de ellos tiene el precio más caro entre Perú, Colombia, Argentina y Chile.

Esto ocurre a pesar de que en el Perú se cuenta con la exoneración de IGV a la venta de libros, mientras que Chile, que si grava IGV (IVA) a la venta de libros, solo tiene el 20% de los libros más caros. “Por lo tanto, no se observa que el no pago del IGV haga una diferencia significativa en el precio de venta al público”, señala el MEF.

“Por ejemplo, en lo que refiere a Cien Años de Soledad, uno de los libros más conocidos de Gabriel García Márquez, la editorial Literatura Random House publicó una nueva edición con ilustraciones al precio de S/ 149, superando al precio de Chile en 40%, siendo este el país que mantiene el IVA (IGV) a los libros”, se lee en el informe.

Libros de Inglés para escolares

Otro de los puntos analizados es la comparación entre los precios de importación y precio final de libros para el aprendizaje de inglés. Estos libros cuentan con exoneración del IGV a la importación. Sin embargo, se señala que en promedio los márgenes de ganancia son siete veces más respecto al precio de importación.

"Se comprueba que no hay un traslado del beneficio a menores precios de los consumidores", señala el informe.

Así, por ejemplo, el libro Big English Be Pupils Book 6, importado por la editorial Pearson Educación de Perú S.A., tiene un precio de importación de S/ 2.2. Sin embargo, es vendido en el mercado a un precio final de S/ 252.8. Esto arroja un margen de ganancia de 11,391%.

Además, se señala que en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de libros, en el Perú los libros incrementaron su precio en un 27,9% entre el 2011 y el 2018. Mientras que en Chile y Guatemala, que tienen IGV gravado a la vena de libros, el incremento del precio fue de 7,1% y 10,1% en el mismo periodo.

Así, el Ministerio de Economía y Finanzas dejó en claro que “los beneficios tributarios a los libros es una política altamente regresiva, ya que el consumo se concentra en los hogares de más altos ingresos”. Además, que “no existe evidencia que los beneficios tributarios de la ley del libro hayan tenido efectos sobre la lectura y la producción literaria”.

“Luego de 15 años de beneficios de tributarios a los libros, no se observa un incremento de la lectura en el país”, señalaron.

Por ello, sugirió que se incorporen modificaciones al proyecto de ley y solo se mantenga la exoneración del IGV a los libros. Sin embargo, los beneficios restantes se canjeen por transferencias.