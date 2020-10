Las exportaciones totales vienen cayendo (-23.5%, entre enero y agosto) como resultado de la debilidad de la demanda mundial. Incluso la coyuntura actual ha golpeado los envíos agrícolas, aunque en menor medida: en lo que va del año (a agosto) se ha vendido al exterior US$ 4,336.3 millones, es decir una caída de solo 1.6% respecto al año pasado, según el Ministerio de Agricultura (Minagri).

Sin embargo, para el cierre del 2020, el ministerio proyecta que la exportación de productos agrícolas sumará entre 7,800 y 8,000 millones de dólares (4.4%). Lo que exigiría que entre setiembre y diciembre se registre un crecimiento de alrededor del 13% (más de US$ 3,450 millones) comparado con similar periodo del 2019.

“El grueso de las agroexportaciones del Perú normalmente se concentra en el segundo semestre del año. En este contexto es que nosotros creemos que hay espacio para seguir creciendo en lo que queda del 2020”, señaló a Gestión Christian Garay, director general de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Minagri.

Productos

Las frutas liderarán las agroexportaciones: al cierre del 2020 se estiman envíos por US$ 3,740 millones (10% más que el 2019). Y la uva será la estrella de este año, dejando nuevamente al arándano en segundo lugar, que hasta hace poco parecía que podría quedar en primer puesto (en valor US$ FOB).

A agosto, la exportación de uvas frescas sumó US$ 436,559, es decir, 21% más que en similar periodo del 2019. Y para este año se lograrían ventas por más de US$ 1,000 millones.

“La uva va a ser el primer producto de exportación que va a superar los US$ 1,000 millones este año, es el primero y el único que superará la barrera de los US$ 1,000 millones (20% más), y que no lo ha había hecho antes. Estamos en la posición número 5 a nivel mundial como proveedor de uva al mundo”, refirió Garay.

Es más, se esperaría que entre setiembre y octubre (vinculado a la estacionalidad del cultivo) ya logren superar lo registrado durante todo el año pasado (US$ 875 millones).

Arándanos

Las exportaciones del arándano peruano se llevan a cabo entre los meses de julio y marzo, usualmente con picos en los envíos entre setiembre y diciembre. Pero este año se observó un adelanto en la campaña (junio).

En los tres meses y medio que se va exportando (hasta el 15 de setiembre), los envíos de este cultivo sumaron US$ 217 millones, 38% más respecto al mismo periodo del 2019, según FreshFruit.

Si bien diferentes actores del sector han mencionado que la exportación de arándanos podría alcanzar también los US$ 1,000 millones (e incluso que podría superar a la uva), para el Minagri la venta de este fruto al mundo bordearía los US$ 900 millones, ocupando el segundo lugar, asociado a menores precios internacionales del producto (US$ 5.96 por kg a la fecha, es decir 21% menos que en el 2019).

Otros productos

El Minagri espera que los cítricos alcancen un desempeño importante al cierre de este año. Se exportarían US$ 280 millones en el 2020, un 35% más que el resultado del 2019 (US$ 207 millones), destacándose la mandarina.

Los cereales también tendrían un buen resultado: se venderían al exterior US$ 194 millones. Solo los envíos de arroz pilado han crecido 83% hasta ahora.

Envíos de mango y limón ya superaron resultado del 2019

A la fecha, los envíos al exterior de algunos productos agrícolas ya superaron lo alcanzado en el 2019. Por ejemplo, la exportación de mango congelado sumó a agosto US$ 150 millones, por encima de los US$ 80 millones registrados al cierre del año pasado, refirió Christian Garay, director general de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Minagri.

Las mandarinas también ya superaron el resultado del 2019, no solo en valor FOB, sino también en toneladas. De hecho, al octavo mes del año se vendieron al mundo 42,000 toneladas de esta fruta, 8,000 toneladas más que en el 2019 (34,000 toneladas).

El jengibre y el arroz también ya superaron lo hecho en el 2019; de hecho, el cereal logró tener un mejor resultado desde abril, explicado por las compras del mercado colombiano.

Un caso particular es el de los limones frescos. Garay indicó que en lo que va del año (a agosto) se han exportado US$ 1 millón, 10 veces lo que se vendió en el 2019 (US$ 97,000). “Chile demanda mucho nuestro limón”, subrayó.

Finalmente, se vendió al exterior (a agosto) US$ 926,000 de papaya congelada, superando los US$ 847,000 del 2019.

Si se analiza por volúmenes, los mejores resultados están en los envíos de palta, cítricos, jengibre, arroz, aceites de limón, entre otros, puntualizó Garay.