Economía







Petroleras estatales se arriesgan a desperdiciar US$ 400,000 millones mientras se acelera cambio energético NRGI estimó que las compañías petroleras nacionales invertirán US$ 1.9 billones en los próximos 10 años y que solo cerca de una quinta parte de esas inversiones superará el umbral de la rentabilidad aunque los precios del crudo se mantengan por encima de los US$ 40 el barril.