En Perú es imposible darles la espalda a dos conceptos: seguridad hídrica y resiliencia climática. Esto, sobre todo, si se considera que más de dos tercios de la población vive en la costa, donde se concentra entre el 1.7% a 2% del agua del país, por lo que está expuesta permanentemente a riesgos de sequía (excepto, cuando El Niño apremia, sobre todo, en la costa norte). Frente a este escenario, invertir en la naturaleza es estratégico, es decir, soluciones basadas en la naturaleza (SbN).

“Un país que se quiere desarrollar de forma sostenible necesita agua. No hay actividad económica que se pueda llevar adelante sin recurso hídrico. Hasta el 70% del PBI del Perú está en la costa, [que es prácticamente un desierto], y Lima es casi el 50%”, señaló Fernando Momiy, director de Invierte en Ecosistemas, de Forest Trends Perú con apoyo del Gobierno de Canadá, a Gestión.

En este contexto, Momiy recordó que cuentan con un fondo base de US$ 6.2 millones, con la cooperación canadiense, para los próximos 4 años. Este monto funcionará como un recurso catalizador para apoyar al Gobierno nacional, gobiernos regionales, locales, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) o las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS).

La idea es aportar ese “empujón” técnico o financiero puntual que les falta a las entidades para gatillar e impulsar la inversión de sus propios presupuestos en la protección de sus fuentes de agua.

“Si nosotros invirtiéramos directamente esos más de US$ 6 millones, se irían en un solo proyecto. Por ello, el foco es usarlos para empujar al país a que invierta sus propios recursos en este tema clave. Con ello, la meta es movilizar US$ 40 millones al 2030 en inversiones en SbN″, explicó.

Por citar un ejemplo, Momiy recordó que Sedapal cuenta con S/ 60 millones para invertir en el cuidado de sus fuentes de agua en las partes altas de Lima. La EPS ya tiene los proyectos y estaría pronto a ejecutar S/ 18 millones de ese monto.

“Ya tiene los proyectos aprobados, pero, por ejemplo, quizá le falta recursos para actualizar precios. Entonces, ahí entramos nosotros. Con un pequeño monto, ayudamos a que se acelere el total”, reforzó.

El ejecutivo agregó: “El Gobierno Regional de Lima tiene un proyecto de S/ 40 millones [para la conservación]. Nosotros buscamos empresas interesadas en ejecutar el proyecto bajo Obras por Impuestos (OxI). O, ayudamos a buscar, a conectar a los privados en fondos de agua, por ejemplo, en Arequipa”.

Justamente, Momiy reconoció como zonas priorizadas para este tipo de inversiones a Lima, Arequipa, Piura, San Martín y La Libertad. De estas, dos se destacan.