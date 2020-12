Economía







Gobierno dará bono extraordinario de S/ 930 a pensionistas de la ONP, pero no hará devoluciones Fuentes del gobierno informaron a Gestión que el bono será entregado junto con las pensiones que se pagan en enero en una sola vez. En tanto vence el plazo que tiene para implementar el procedimiento operativo para la devolución de los aportes del ONP (el próximo lunes), el Ejecutivo evalúa la fórmula para no hacer los desembolsos, pues no factible.