El ministro de Transporte y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, informó sobre el proyecto de la nueva Carretera Central. Indicó durante la conferencia del Consejo de Ministros que ya hay una fecha destinada para la entrega del expediente técnico.

“Quiero informar sobre la continuidad de la Carretera Central. Ya se está elaborando el expediente técnico y anuncio que el próximo año, a mediados de año, ya deberíamos tener aprobado y culminado este expediente técnico”, indicó ante los medios de comunicación.

Carretera Central | Foto: Andina

Proyecto del tren de Andahuaylas a Marcona

Además, el titular del MTC, se refirió a la viabilidad del tren de Andahuaylas a Marcona, el cual impulsará la extracción de hierro en el país.

“El proyecto de Andahuaylas a Marcona, es un tren que va a tener transporte de personas, pero que la principal utilización va a ser la carga minera. Es un tren que va a sacar esa carga que hoy existe, pero que además cuando el tren esté operativo ayudará a que aparezcan otros proyectos mineros”, sostuvo.

“Esto enfocado en el hierro, que hoy en día, no es tan factible su extracción porque no es tan viable trasladarlo a través de carretera. Este tren ayudará a viabilizar esos proyectos, con lo cual no solo habrá inversión en el transporte ferroviario, sino inversión en minería de hierro que tanto se necesita a nivel mundial”, expresó.

