Mineros artesanales y de pequeña escala exportaron a Suiza más de 8,400 kilogramos de oro por un valor de US$ 370 millones como parte de la segunda fase de la iniciativa “oro responsable” promovida por la Cooperación Suiza (SECO) en alianza con la Swiss Better Gold Association (SBGA).

Esta iniciativa -cabe resaltar- promueve la creación de cadenas de valor para la producción de oro responsable procedente de los mineros artesanales y de pequeña escala (MAPE).

El director de la Cooperación Suiza en Perú, Alain Bühlmann, comentó que esta iniciativa aprovecha la importancia del mercado suizo y busca que los pequeños mineros de oro peruanos se conviertan en proveedores de las principales y más importantes compañías del sector aurífero.

“La comercialización de oro es importante para nuestros países y debe hacerse en una forma que contribuya a un crecimiento económico sostenible y responsable”, indicó.

También puntualizó que durante los cuatro años que duró la segunda fase de la iniciativa, BGI ha podido trabajar conjuntamente con el Minem, el Minam y las operaciones mineras, de manera articulada y fructífera, lográndose resultados significativos.

“La iniciativa oro responsable, que culmina su segunda fase de implementación, brindó asistencia técnica para mejorar la trazabilidad de la cadena de valor y las responsabilidades ambientales, sociales y laborales de los pequeños productores de oro para que puedan acceder al mercado suizo”, indicó Javier Camargo, asesor nacional de BGI Perú.

En esta segunda etapa, se ha logrado mejorar las operaciones de 31 MAPE, implementando buenas prácticas, capacitando a más de 1,900 personas en temas de pequeña minería y minería artesanal.

Con el propósito de consolidar los buenos resultados obtenidos en esta segunda fase del programa, y continuar con el compromiso de promover una minería responsable se ha considerado iniciar una tercera fase para los próximos cuatro años , para dar énfasis a la sostenibilidad de la formalización de la MAPE y de las cadenas de valor.

-Fondo Better Gold-

Se creó el fondo Better Gold que ha cofinanciado a la fecha proyectos de impacto social y ambiental por un valor de US$ 1.8 millones a todas las MAPE que cumplan con los criterios SBGA, incentivándolos con un premio de US$ 1,000 por cada kilo exportado al mercado suizo.

Con este incentivo, pagado por el comprador final, la MAPE desarrolla proyectos con impacto social y ambiental, que beneficien tanto a los mineros como a las comunidades aledañas o cercanas a la influencia de la MAPE.

-Apoyo en pandemia-

La coyuntura sanitaria que se vive en la actualidad no fue ajena, es por ello que, la iniciativa oro responsable BGI brindó apoyo a un grupo de MAPE por un monto de US$ 50,000, que fueron destinados para afrontar los efectos de la pandemia así como a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno.

Esta contribución consistió en la adquisición de EPP de bioseguridad, materiales de desinfección, pruebas rápidas COVID y la contratación de personal técnico, así como asistencia técnica para la implementación de los planes para la vigilancia, prevención y control Covid-19.

La iniciativa es impulsada a nivel mundial por medio de una alianza público-privada entre la Cooperación Suiza – SECO y Swiss Better Gold Association – SBGA, entidad sin fines de lucro que congrega a diferentes actores privados de la cadena del oro de Suiza como grandes refinerías, joyeros y organizaciones financieras