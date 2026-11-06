El viernes 6 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, impulsado por la búsqueda de activos refugio ante la incertidumbre de los inversionistas y las recientes caídas de las acciones tecnológicas.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.4281. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.445 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.41% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.436 y se vende a S/ 3.516, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.435 a la compra y S/ 3.455 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense muestra una tendencia al alza este viernes 6 de noviembre en los mercados internacionales, impulsado por la búsqueda de activos refugio ante la incertidumbre de los inversionistas y las recientes caídas de las acciones tecnológicas. En este escenario, la divisa mantiene la atención de los mercados frente a los movimientos de las principales monedas del mundo.

El comportamiento del billete verde también está condicionado por las expectativas sobre la economía de Estados Unidos y las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Los inversionistas siguen de cerca los indicadores económicos, especialmente aquellos relacionados con el empleo y la inflación, para anticipar posibles cambios en las tasas de interés.

En el ámbito internacional, la evolución del dólar dependerá de las nuevas señales sobre el desempeño de la economía estadounidense y el panorama financiero global. Mientras persista la incertidumbre en los mercados, la demanda por la moneda norteamericana podría mantenerse, en medio de los ajustes de posiciones de los inversionistas.