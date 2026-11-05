El jueves 5 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, luego de que los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos generaran incertidumbre entre los inversionistas.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.448. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.446 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.44% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.438 y se vende a S/ 3.518, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.430 a la compra y S/ 3.460 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense registra una tendencia a la baja en los mercados internacionales, luego de los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos. La moneda llegó a su segundo nivel más bajo en un mes, mientras los mercados evalúan las posibles repercusiones de un cambio en el equilibrio político del Congreso estadounidense y su impacto sobre el crecimiento económico.

De cara a las próximas sesiones, la evolución del dólar estará condicionada por las expectativas sobre la política económica estadounidense, las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y los acontecimientos geopolíticos, especialmente las tensiones en Medio Oriente.

En ese escenario, los inversionistas seguirán atentos a los indicadores económicos y a las señales de los bancos centrales para determinar la dirección de los mercados cambiarios.