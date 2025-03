29 marzo del 2010 Hace 15 años

GOBIERNO QUIERE QUE EL AGUA SEA 10% MÁS CARA

Ministro de Vivienda propone alza cuatro veces mayor a la planteada por Sunass. Advierte que si no se hace se dejarán de hacer obras por S/. 2,000 millones. Proyecto de Taboada afronta retrasos. Agua no facturada en Lima llega a 55%. El Ministerio deVivienda sostiene que el aumento de las tarifas de agua debe ser de 10.26% y no de 2% como ha propuesto la Sunass. Considera que el reajuste debe ser de 5% a partir de mayo y el resto que rija desde diciembre.

29 de marzo del 2010. Hace 15 años

SUNAT INVESTIGA A LAS EMPRESAS MINERAS

La distribución de utilidades de las empresas mineras a los trabajadores ha originado que más de un sindicato en el sector amenace con huelgas porque consideran que las compañías están pagando menos de lo que corresponde por ley. Empresarios temen que inversión se detenga si regiones prohíben la actividad. Cusco debate el miércoles dar marcha atrás. La distribución de utilidades de las empresas mineras a los trabajadores ha originado que más de un sindicato en el sector amenace con huelgas porque consideran que las compañías están pagando menos de lo que corresponde por ley.

29 de marzo del 2010. Hace 15 años

GASOLINA DE 84 OCTANOS SUBIRÍA 21% SI SE RETIRAN SUBSIDIOS

Si no existiera el Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, los precios finales de los combustibles aumentarían en cerca de 11%, afirmó el Banco Central de Reserva (BCR), en el último reporte de inflación que ha presentado. Indicó que las mayores variaciones se observarían en la gasolina de 84 y 90 octanos con 21% y 16%, respectivamente, y en el GLP en 15%. El Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo opera desde octubre del 2004 con el fin de evitar el impacto de la alta volatilidad del precio internacional del crudo de petróleo sobre los precios internos.