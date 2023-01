Los precios del cobre caían el lunes por el debilitamiento de la demanda, sobre todo en China, principal consumidor del metal en el mundo, y por el alza del dólar.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0.2% a US$ 9,169 la tonelada a las 11:06 GMT. El viernes alcanzó los US$ 9,257, su nivel más alto desde el 16 de junio, lo que supone una subida de casi el 25% desde finales de setiembre.

Los operadores dijeron que el debilitamiento de la divisa estadounidense debido a la perspectiva de una postura menos agresiva de la Reserva Federal sobre las tasas de interés había disparado las compras especulativas de metales industriales a precio de dólar desde comienzos de 2023.

“Los precios del cobre han subido con fuerza, pero los fundamentales todavía no parecen muy buenos. Eso se puede ver en la prima del mercado físico”, dijo el analista de Liberum Tom Price.

Las primas del mercado físico se pagan por encima de los precios de referencia fijados en las bolsas. La prima del cobre de Yangshan, ampliamente conocida, se situaba el viernes en US$ 32.50 la tonelada, lo que supone un descenso de cerca del 80% desde octubre.

También se espera que la ralentización de la actividad industrial en China debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar de la próxima semana frene la demanda.

El aluminio también alcanzó un máximo de seis meses a US$ 2,627 la tonelada, ya que una ruptura decisiva por encima de el promedio móvil de 200 días contribuyó a crear impulso. Cotizaba con un alza del 1% a US$ 2,620.

Sin embargo, los crecientes excedentes acabarán por frenar el repunte, que ha hecho subir los precios del aluminio más de un 15% en lo que va de año.

“Los precios del aluminio seguirán bajo presión el mes que viene por la acumulación de existencias en el mercado físico chino”, señalaron analistas de Citi en una nota reciente.

Entre otros metales, el zinc subía un 0.4% a US$ 3,337, el plomo bajaba un 0.2% a US$ 2,247, el estaño caía un 0.5% a US$ 28,625 y el níquel ganaba un 0.9% a US$ 27,050.

Con información de Reuters