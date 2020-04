Los precios del crudo se encaminan a nuevas caídas este año, aun cuando los países alivien las restricciones relacionadas con el coronavirus, mientras que los recortes de bombeo de los principales productores servirán poco para solucionar un exceso de oferta, según un sondeo de Reuters.

La consulta a 45 analistas prevé que el crudo Brent promediará US$ 35.84 por barril en el 2020, un 7.5% por debajo de la expectativa de consenso de US$ 38.76 de la encuesta de marzo. El referencial ha promediado US$ 45 en lo que va del año.

El Brent y el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se hundieron por debajo de los US$ 20 el barril este año. El Brent cotizaba en torno a los US$ 25 el jueves, más de un 60% menos que a fines del 2019, ya que los bloqueos han afectado la demanda de combustible.

El WTI, cuyo precio cayó por debajo de cero por primera vez en su historia este mes por ventas del contrato de mayo antes de su vencimiento, promediaría US$ 31.47 por barril en el 2020. En la consulta previa, la expectativa era de un precio de US$ 35.29.

Pero los analistas estaban divididos sobre si los precios volverían a caer a niveles negativos, lo que significa que los vendedores de petróleo deben pagar a quien lo adquiera. Los compradores son escasos en parte porque los sitios de almacenamiento, como Cushing en Oklahoma, tienen poco espacio para almacenar más barriles.

Los analistas pronostican que la demanda caerá en unos 20 millones a 25 millones de barriles por día (bpd) en el segundo trimestre y 9.2 millones a 10.6 millones de bpd en el 2020. La Agencia Internacional de Energía pronosticó una caída de 9.3 millones de bpd en el 2020.

“La lenta reapertura de las principales economías, los riesgos de reinfecciones y un posible peor retorno de Covid-19 en el invierno (boreal) no favorecerán la demanda de crudo”, dijo Edward Moya , analista senior de mercado de OANDA.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y otros productores aliados, un grupo conocido como OPEP+, acordaron este mes reducir su producción combinada en un récord de 9.7 millones de bpd, a partir del 1 de mayo.

La mayoría de los analistas coincidieron en que el cumplimiento del acuerdo sería sólido, pero que, en el mejor de los casos, sólo le pondría piso a precios ya débiles en lugar de levantarlos.

