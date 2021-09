Los precios del oro operaban estables este lunes, bajo presión del avance de los retornos de los bonos de Estados Unidos y la fortaleza del dólar, mientras los inversores esperan discursos de funcionarios de la Reserva Federal en busca de pistas sobre el momento en que el banco central podría empezar a recortar sus estímulos económicos.

A las 0912 GMT, el oro al contado cotizaba casi estable a US$ 1,750.51 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.1% a US$ 1,750.20.

El atractivo del oro era golpeado por un aumento de los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que subieron a su mayor nivel en casi tres meses, lo que eleva el costo de oportunidad de tener el lingote. El dólar también se fortalecía, lo que generaba aún más presión sobre el metal.

“El oro parece estar en un período prolongado de estancamiento y no puede salir en ninguna dirección, con la firmeza de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y la fortaleza del dólar actuando como vientos en contra”, dijo el analista independiente Ross Norman.

El mercado se concentrará ahora en los discursos de una gran cantidad de funcionarios de la Fed esta semana, incluido el presidente del banco central, Jerome Powell, quien testificará ante el Congreso sobre la respuesta de política monetaria ante la pandemia.

El oro a menudo se considera una cobertura contra una inflación más alta, pero una subida de tasas de interés de la Fed aumentaría el costo de oportunidad invertir en el lingote, que no rinde intereses.

Norman dijo que si bien las compras del banco central eran “alentadoras” para el mercado, los lingotes carecían de flujos institucionales de “calidad”, particularmente de América del Norte.

Los inversores también están atentos a los acontecimientos relacionados con China Evergrande, después de que el gigante inmobiliario incumpliera una fecha límite para el pago de bonos la semana pasada.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.4% a US$ 22.50 la onza, el platino ganaba un 0.1% a US$ 982.82 y el paladio sumaba un 0.4% a US$ 1,978.93.