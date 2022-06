Los precios del zinc subían el martes, ante la preocupación por la posible escasez derivada de la caída de los inventarios y la posible reducción de la producción de las fundiciones debido a los altos precios de la energía.

A las 10:00 GMT, el zinc a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 2.9%, a US$ 3,618 la tonelada, tras tocar el lunes su mínimo en más de un mes.

El zinc en la LME se ha desplomado un 20% en los dos últimos meses, junto con otros metales industriales, afectado por la preocupación por la desaceleración de China, principal consumidor de metales, y por una posible recesión mundial.

“Pese a las expectativas bajistas sobre la desaceleración de la demanda y el debilitamiento de la actividad económica, algunos de estos mercados de metales están sufriendo una fuerte presión”, dijo Tom Mulqueen, de Amalgamated Metal Trading.

“Hoy eso se refleja en el zinc, con retiradas de los almacenes, escasez en Estados Unidos y Europa y una previsión de déficit para el año”, agregó.

Los precios de los metales también se veían favorecidos por el debilitamiento del índice dólar, que hace que las materias primas cotizadas en la moneda estadounidense sean más baratas para los compradores que utilizan otras divisas.

Los trabajadores de la empresa estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, anunciaron el inicio de una huelga nacional el miércoles en protesta por la decisión del gobierno y la empresa de cerrar una atribulada fundición, dijo a Reuters el jefe de la federación de sindicatos.

En otros metales básicos, el cobre sumaba un 0.3%, a US$ 9,004 la tonelada; el aluminio cedía un 0.1%, a US$ 2,525; el plomo ganaba un 1.6%, a US$ 2,102; el níquel operaba con escasos cambios, a US$ 25,745; y el estaño mejoraba un 1.5%, a US$ 31,275.

