El bitcóin cotizaba un 13% a la baja, a US$ 51,182, a las 9:42 a.m. en Nueva York, lo que se suma a la caída del 13.1% de la semana pasada que fue la peor desde el período en el que implosionó la bolsa FTX. El ether perdió más de una quinta parte de su valor antes de borrar parte de la caída para cotizar a US$ 2,274. La mayoría de las principales monedas sufrían pérdidas.

Las acciones relacionadas con las criptomonedas también caían. Coinbase Global Inc, la mayor bolsa de Estados Unidos, perdía más de un 20%, el proxy del bitcóin MicroStrategy Inc. se desplomaba casi un 30%, y los mineros Marathon Digital Holdings Inc. y Riot Platforms Inc. se hundían un 20% y un 15%, respectivamente.

Los descensos se producen a medida que se intensifican las ventas bursátiles en todo el mundo, reflejando la preocupación por las perspectivas económicas y las dudas sobre si las fuertes inversiones en inteligencia artificial estarán a la altura del entusiasmo en torno a la tecnología. Por su parte, las tensiones geopolíticas se intensifican en Medio Oriente, lo que aumenta el nerviosismo de los inversores.

La liquidación total en apuestas en criptomonedas fue de unos US$ 1,200 millones en las últimas 24 horas, una de las mayores desde principios de marzo de este año, con US$ 922 millones y US$ 183 millones en posiciones alcistas y cortas respectivamente, según Coinglass.

Bitcoin cae por debajo del precio promedio móvil de 200 días.

Los fondos estadounidenses cotizados en bolsa de bitcóin sufrieron el 2 de agosto las mayores salidas en unos tres meses. Una duda es si los productos atraerán a compradores en las bajas cuando reanuden su cotización, o serán testigos de una mayor eflujo.

En general, los productos de inversión en bitcóin y ether registraron salidas de US$ 400 millones y US$ 146 millones, respectivamente, en la semana que finalizó el 3 de agosto, según datos de CoinShares Ltd.

Carry trade

Los activos digitales son víctimas en parte de la liquidación de posiciones de carry trade en yenes, a medida que los especuladores se ajustan a tasas de interés más altas en Japón, según Hayden Hughes, responsable de criptoinversiones de la family office Evergreen Growth.

“Esos inversionistas también están luchando contra un aumento drástico en los costos de cobertura basado en la volatilidad del par de divisas dólar EE.UU.-yen japonés”, explicó Hughes.

El bitcóin se ha visto afectado por una serie de factores desde que alcanzó un récord de US$ 73,798 en marzo. Entre ellos, la inestabilidad política en EE.UU., donde el republicano Donald Trump, favorable a las criptomonedas, y la vicepresidenta Kamala Harris, contrincante demócrata —que aún no ha detallado su postura sobre los activos digitales— se enfrentan en la carrera presidencial.

También se ciernen sobre el mercado las posibles ventas de bitcóin incautados por los gobiernos y el riesgo de un exceso de oferta de tokens devueltos a los acreedores a través de procedimientos de quiebra.

El token Ether atraviesa una de sus peores sesiones en los últimos años.