Está claro que el coronavirus desbaratará las perspectivas del cobre mientras el brote mortal en China perjudica la actividad industrial. Ahora Goldman Sachs Group Inc. cuantifica la magnitud del impacto.

Las interrupciones causadas por el virus y otros efectos globales “significativos” se traducirán en una pérdida de demanda por un año completo de 300,000 toneladas métricas en la hipótesis de base del banco donde el virus se contabiliza en el primer trimestre, dijeron analistas de Goldman. Agregaron que esto ayudaría a reducir el déficit de producción en más de la mitad.

“El virus ha creado una crisis de demanda significativa para el cobre”, se lee en el informe de analistas del viernes, que incluye a Sabine Schels . “Las interrupciones están afectando el procesamiento de mineral en lugar de la extracción de mineral, lo que conduce al uso de mineral y chatarra no utilizados, que esperamos impulsen el suministro refinado el próximo año”.

Las interrupciones en las fundiciones podrían reducir la producción, lo que compensa parcialmente el impacto de la disminución de la demanda. Como resultado, la producción mundial seguirá registrando el consumo del metal utilizado en automóviles, dispositivos y construcción en 140,000 toneladas, una cifra aún menor a las 300,000 toneladas pronosticadas antes del brote, dijo el banco.

Goldman bajó su precio objetivo de tres meses a US$ 5,900 por tonelada desde US$ 6,300 anteriormente, y redujo su pronóstico de 12 meses en US$ 500 a US$ 6,500. El cobre cotizó 1.1% más alto a US$ 5,821.50 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres el lunes.

La economía de China ha estado funcionando a una capacidad de solo 40% a 50% en la última semana, con grandes variaciones entre sectores, según Bloomberg Economics, que contabilizó una serie de indicadores que incluyen señales sobre la producción nacional de cobre.

El avance del metal el lunes se produjo después de que el gobierno de China se comprometió a entregar un estímulo fiscal para ayudar a mitigar el impacto de la enfermedad y las cuarentenas masivas ordenadas para enfrentar el problema.