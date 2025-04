La industria tecnológica en Perú, a pesar de ser una de las más dinámicas y con mayor crecimiento en la región, sigue arrastrando una brecha salarial significativa entre hombres y mujeres. ¿Qué tan grande es?

De acuerdo con un estudio reciente elaborado por McKinsey & Company en colaboración con Laboratoria, los hombres ganan en promedio US$ 28,900 anuales, mientras que las mujeres reciben solo US$ 21,100, lo que representa una diferencia del 27%.

La disparidad también se manifiesta en los puestos de alta gerencia. Allí, los hombres perciben un ingreso promedio anual de US$ 45,000, frente a los US$ 37,500 que reciben las mujeres, una brecha del 17%. En términos de bonificaciones, la diferencia es incluso mayor: los hombres reciben un promedio de US$ 10,400, mientras que las mujeres alcanzan los US$ 8,500, una diferencia del 18%.

No obstante, hay una excepción notable en los mandos intermedios, donde las mujeres superan a los hombres en promedio salarial. Ellas ganan US$ 30,000 al año, frente a los US$ 26,000 de sus pares masculinos, lo que representa un 15% más. A pesar de este dato alentador, la brecha global sigue siendo una barrera estructural para el desarrollo profesional femenino en tecnología.

Falta de igualdad más allá del salario

La brecha no se limita solo a los ingresos. Las oportunidades de promoción también reflejan desigualdades: si bien el 50% de las mujeres en alta gerencia fue promovido en un promedio de dos años, solo el 33% de los hombres alcanzó el mismo logro en tres años. Sin embargo, en mandos intermedios, el 13% de las mujeres no ha recibido ninguna promoción, frente al 6% de los hombres.

Este escenario dejaría en evidencia que el progreso profesional de las mujeres en tecnología en Perú no depende únicamente del mérito o desempeño, sino que tal vez se ve influido por factores de tipo estructural.

Datos clave (sector tecnológico en Perú):