Con el proceso de vacunación avanzado, el retorno al trabajo presencial es progresivo. Sin embargo, el trabajo remoto, que ingresó de manera abrupta a la vida de muchos trabajadores, impulsado por la pandemia llegó para quedarse, optándose en muchos casos por una modalidad mixta para laborar (oficina y casa).

Según el estudio “Nuevas Habilidades y el Futuro del Trabajo”, realizado por la consultora Verne Future Mindset, el interés del trabajador peruano de laborar de manera híbrida en los siguientes meses se ha elevado en 17 puntos porcentuales, en relación a lo que quería este año (ver infografía).

“En setiembre del año pasado había mucho temor por regresar a las oficinas por salud. Sigue siendo relevante pero el miedo ha disminuido. Y hablando con las jefaturas, nos dicen que es bueno que los trabajadores tengan una relación con sus compañeros, sin embargo, aquí la palabra clave es flexibilidad”, dice Víctor Lozano, director de Innovación de Verne.

-Flexibilidad-

Esa palabra entra a tallar en los días que se espera ir a las oficinas (ver gráficos).

“Es un deseo del trabajador, pero para todos no tiene que se igual, va a depender de las condiciones, no porque el trabajo remoto no les funcione”, sostuvo Lozano.

Esto se puede dar por aspectos técnicos, como los equipos o el wifi, al que no todos pueden tener acceso, dijo.

“O quienes tienen niños pequeños o adultos mayores en casa y les queda mejor el teletrabajo”, refiere Lozano.

Pero, sin duda, en la encuesta, en la cual también han participado directivos, se nota la apertura que hoy tienen.

“Para ellos ahora es clave la flexibilidad para que el trabajador pueda cumplir sus funciones, y que además se genere confianza con el trabajador”, precisó el ejecutivo, quien considera que estos es importante para retener y atraer el talento.

Sobre este punto, todo dependerá de la negociación y acuerdos a los que se pueda llegar con el trabajador.

“Creo que por más que ya no estemos en pandemia, hacia adelante, el trabajo remoto y el híbrido es algo que se queda, y los directivos coinciden en que no hay forma de volver a febrero de 2020, la empresa que lo haga va a retroceder bastantes años en su avance”, sostiene. Además, refiere, todo depende de la posición, ya que hay puestos que pueden desempeñarse desde casa.

“Si hacemos un cruce por edad o rango, un directivo va a preferir la modalidad remota, más que los jóvenes, o un analista puede trabajar desde su casa, a diferencia de quien esté en el área comercial”, señala Lozano.

-Trabajo y productividad-

Para el 54% de encuestados, la productividad se elevó desempeñando el trabajo en la modalidad mixta y de trabajo remoto, mientras que un 36% dice que se mantuvo y solo un 10% que disminuyó.

“Esa percepción de mayor productividad parte de que había más tiempo en casa y muchos trabajaron más, también porque estábamos en un momento de pandemia. Para salvar el año se tenía que ser más productivo”, dijo Lozano.

Un segundo aspecto es que ya muchos han aprendido a trabajar en esta modalidad.

Pero esto también va de la mano con el sentimiento de agotamiento y ansiedad, ya que 1 de cada 2 colaboradores considera que ambas sensaciones se incrementaron en los últimos meses.

Aquí también se puede enlazar un concepto que algunas empresas aún tienen: aplicar el trabajo presencial a manera de control. “Es un concepto arcaico que pierde base, quienes prefieren presencial son solo un 13%. Aquí nuevamente se impone la confianza y la negociación”, remarcó.

Para el estudio se realizaron 400 encuestas a colaboradores de diversos sectores, y se entrevistaron a 25 expertos en cargos de dirección, gerencia y jefaturas.