¿Qué cambios trae? Katy Noriega, asociada principal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), explicó a Gestión que, respecto al tiempo de aislamiento en casos de COVID positivo en los centros laborales, esta se reduce de 7 a 10 días. Anteriormente estaba fijada hasta por 14 días, contados a partir de la fecha que se inicia los síntomas.

Además -ahora- la directiva del Minsa establece que, para el retorno del trabajador a su centro de labores, tras pasar la cuarentena por COVID, está será cuando sea dado de alta por el médico tratante, el cual debe ser revisado por el médico del servicio de salud y seguridad en el trabajo.

Respecto al esquema de vacunación se establece que “los empleadores deben garantizar un ambiente seguro de trabajo, verificando que de preferencia todos los empleados estén debidamente vacunados para la COVID-19″.

De esta manera, se elimina la obligación de contar con el esquema completo de vacunación para el retorno al trabajo presencial, ya que anteriormente la norma modificada indicaba que “los empleadores deben verificar que todos los empleados estén debidamente vacunados para la COVID-19 primera y segunda dosis y dosis de refuerzo”.

Además, la directiva del Minsa modificada añade que “ se recomienda ” en el caso de los trabajadores con vacunación incompleta o pendiente de vacunación -ahora- deberán presentarse al servicios de seguridad y salud en el trabajo para completar su esquema y retornar al trabajo presencial, remito o mixto de acuerdo a las necesidades del servicio.

Sobre el particular, la abogada comentó que -ahora- se sugiere una recomendación, por lo que ya no es un requisito mantener fuera del espacio laboral a los trabajadores que no se hubieran vacunado o que les falta alguna dosis.

“Si bien la vacunación COVID sigo siendo algo ideal. Lo que se ha querido es poner en manos del empleador favorecer el desarrollo de la vacunación, pero retirándole herramientas que le permitían mantener a los trabajadores fuera del trabajo cuando estos decidieron voluntariamente no vacunarse”, indicó.

¿Ya no es requisito para el trabajo presencial la vacunación completa? La abogada comentó que al colocarse en la directiva la palabra “ de preferencia ” es una posibilidad. “Es como una trampa. ¿Qué pasa si el empleador sí lo quiere fijar como un requisito, cuáles son sus herramientas frente a los trabajadores? Se queda en la disyuntiva”.

“La lectura que podemos dar es que desde el Gobierno ha decidido -si bien seguir con la campaña de vacunación a nivel nacional- ya no vincular esta decisión de vacunarse o no a prohibiciones en el empleo”, agregó.

¿Qué pasa con aquellos trabajadores que no desean vacunarse? La letrada explicó que -en estos casos- desde el área de salud y seguridad ocupacional habrá que hacerles seguimientos para que hagan el uso de sus implementos de bioseguridad de manera adecuada -como la mascarilla- pero no impedirle su ingreso al centro de trabajo.

“Al decir se recomienda ya no es mandatorio el esquema completo de vacunación para el retorno al trabajo presencial. Ya no lo usan como requisito ”. Con este cambio se abre la puerta -para aquellos trabajadores que les falta alguna dosis o no tengan ninguna- puedan realizar labores presenciales.

“Ya no tiene herramientas para impedirlo”. Hay que tomar en cuenta -refiere la especialista- la opción del trabajo remoto la que todavía está vigente hasta fines de año lo que le habilita al empleador en qué momento usarlo. “Por lo que el empleador podría valorar en qué condiciones el personal no vacunado aún puede seguir realizando el trabajo remoto”.

-Personal de riesgo-

En el caso del personal de riesgo -ahora- el dispositivo del Minsa establece que el retorno al trabajo presencial en el caso de los trabajadores integrantes de los grupos de riesgo se debe tener en consideración:

La información clínica disponible (antecedentes y/o informes médicos o data médica) debe ser valorada por el médico del servicio de salud y seguridad en el trabajo o quien haga sus veces, para precisar el estado de su salud y riesgo laboral individual de cada trabajador.

Los trabajadores que se encuentren en alguno de los grupos de riesgo definidos el médico ocupacional realizan trabajo presencial, remoto o mixto de acuerdo a la necesidad del servicio.

De esta manera, ya no existe la obligación de priorizar el trabajo remoto para los trabajadores del grupo de riesgo, como se hacía hasta antes de los cambios realizados.