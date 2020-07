Desde sus inicios, Apple siempre ha tratado de diferenciarse de los demás, hasta el punto de crear su propio lenguaje de programación para trabajar en su marca. De esta manera nació Swift, una codificación que sirve para programar aplicaciones y funciones en macOS, iOS, watchOS, tvOS y otros productos de la compañía estadounidense.

De la misma manera, su entrada a la programación ha sido exclusiva, pero debido al contexto del coronavirus (COVID-19) y a la necesidad que tiene Estados Unidos de profesores en ciencias de la computación, Apple ha liberado algunos cursos gratuitos en su plataforma para que cualquier persona pueda acceder a ellos y aprender desde lo más básico hasta elementos avanzados.

“Apple ha trabajado junto a educadores durante 40 años, y estamos especialmente orgullosos de ver cómo Develop in Swift y Everyone Can Code han sido fundamentales para ayudar a maestros y estudiantes a tener un impacto en sus comunidades”, dijo Susan Prescott, vicepresidenta de Apple. “Como parte de nuestro compromiso de ayudar a ampliar el acceso a la educación en ciencias de la computación, estamos encantados de agregar nuevos cursos de aprendizaje de codificación”.

Los cursos para aprender codificación en Swift están ahora abiertos para cualquier estudiante del mundo y para los profesores que estén interesados en estos temas. La compañía ha hecho una división de currículo para estos dos públicos específicos, pero cualquiera podrá entrar y utilizar las herramientas de Apple para aprender este lenguaje.

CURSOS ONLINE GRATIS DE SWIFT LIBERADOS POR APPLE

1. Everyone Can Code Adventures

Everyone Can Code Adventures, el nuevo curso de Apple (Foto: Apple)

Everyone Can Code Adventures está diseñado para estudiantes que ya han completado Everyone Can Code Puzzles y ofrece oportunidades más avanzadas para construir con código Swift. Los estudiantes aprenderán sobre conceptos importantes de programación utilizados en el desarrollo de aplicaciones a medida que trabajan en lecciones más desafiantes en Swift Playgrounds.

“La codificación les da a mis estudiantes de secundaria la oportunidad de desarrollar habilidades de pensamiento computacional y les permite desarrollar soluciones creativas para los problemas que más les interesan”, comentó Jessica Bibbs-Fox en un comunicado de Apple, quien enseña ciencias y matemáticas de octavo grado en la Escuela Primaria Kelly en el Compton Unified Distrito escolar en California.

Bibbs-Fox ha estado utilizando el plan de estudios Everyone Can Code con sus alumnos durante tres años, y ha aprendido a codificar junto con ellos con resultados reales. Ella piensa que la nueva serie Adventures permitirá a las escuelas planificar programas de codificación que abarquen múltiples niveles de grado.

“El contenido de Adventures está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender los conceptos de codificación más avanzados”, continuó Bibbs-Fox. “Los estudiantes pueden ir más allá en Swift Playgrounds para construir más experiencia con la codificación Swift, lo que realmente ayudará en su transición a Xcode y al currículo Desarrollar en Swift”. Las guías para estudiantes y docentes “Todos pueden codificar aventuras” ahora están disponibles de forma gratuita en Apple Books.

2. Develop in Swift

Develop in Swift Explorations, el nuevo método de la compañía para enseñar a programar en Swift (Foto: Apple)

Develop in Swift está dirigido a estudiantes de secundaria y educación superior, y enseña Swift, un lenguaje de programación de código abierto potente e intuitivo diseñado por Apple, y Xcode en Mac para codificadores nuevos y experimentados.

“El nuevo plan de estudios Develop in Swift ayuda a nuestros estudiantes a desarrollar las habilidades técnicas y sociales que los empleadores están buscando”, dijo Bill Skrzypczak, quien enseña un programa de dos años de título asociado en diseño y desarrollo de aplicaciones móviles en el McHenry County College en Illinois.

“Estoy orgulloso de que el 100 por ciento de nuestros graduados hayan obtenido empleo con un salario promedio de $70,000 a $100,000, incluidos nuestros estudiantes adultos y tradicionales que regresan”. El currículo Develop in Swift ahora está completamente rediseñado para cumplir con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, basado en la aportación del educador continuamente obtenida por Apple.

La nueva serie incluye cuatro libros: “Desarrollar en exploraciones de Swift”, “Desarrollar en principios de CS de Swift AP” y “Desarrollar en fundamentos de Swift”, que se pueden ver online y “Desarrollar en colecciones de datos de Swift”, que estarán disponibles en otoño de Estados Unidos. El plan de estudios está disponible gratuitamente en Apple Books.

Develop in Swift Explorations, el nuevo método de la compañía para enseñar a programar en Swift (Foto: Apple)

