Para evitar más contagios por coronavirus en el país, el Gobierno estableció diversas medidas de aislamiento tales como la suspensión de clases en los colegios privados y la postergación de colegios públicos, en tanto las universidades también hicieron lo propio y aplazaron la fecha del inicio de clases.

Posteriormente se declaró el Estado de Emergencia Nacional durante 15 días -la cual rige desde el domingo 16 de marzo-, y la inmovilización social obligatoria desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.

En esa línea, las opción de clases virtuales se presentó como una alternativa para aprovecharlas durante este periodo.

Al respecto, Alex Tapia, gerente de tecnología de la compañía Cisco, indicó que en el Perú la toma de clases virtuales se ha incrementado entre un 50% y 60% desde inicios de marzo hasta la fecha.

En diálogo con Gestión.pe, explicó que quienes vienen optando por brindar clases virtuales principalmente son las universidades, luego los institutos y finalmente, los colegios.

“Muchas instituciones que no se esperaban esta situación están dando capacitación a los profesores para que sepan usar estas herramientas, están promoviendo ‘webinars’ (conferencia en línea). (...) No es solo darle la plataforma, si no, hay que enseñarle a usar y una vez el profesor y el alumno lo sepan usar, esto va a ser exitoso”, explicó.

Indicó que la situación generada por la pandemia del coronavirus ha forzado a las instituciones ir hacia un sistema de educación virtual, de manera que esta coyuntura abre paso a un mayor interés para la educación online.

Explicó que cuando pase la crisis, se tendrá una nueva forma de estudiar y de trabajar porque se va a lograr que la población, incluido los estudiantes, hayan adoptado de manera rápida y urgente las situaciones de educación online.

"Pasando esta crisis vamos a tener una adopción enorme, mucho más grande a la que se tenía de este tipo de plataformas”, agregó.