En la primera mitad del próximo año se adjudicarían un total de siete proyectos de Tratamiento de Aguas Residuales, con una inversión de US$ 1,118 millones, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

La adjudicación, que beneficiaría a Chincha, Cajamarca, Huancayo, San Martin, Puerto Maldonado, Trujillo y Cusco, está programada mediante el esquema de Asociación Público – Privada (APP). Esto significa que luego de siete años se reactivaría la buena pro en este rubro de saneamiento.

Esta concesión, en el primer semestre, sería en un escenario de que no haya terceros interesados. Por ejemplo, indica Proinversión, tras la publicación de cada declaratoria de interés, los terceros interesados cuentan con 90 días calendario para presentar expresiones de interés a la ejecución del proyecto .

Por ello, si en el plazo concurren uno o más terceros, se procederá a llevar adelante un proceso de selección o de suceder lo contrario se adjudicará el proyecto directamente al proponente.

Recientemente Proinversión el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) declararon de interés el proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Chincha) que requiere una inversión referencial de US$ 96.5 millones (sin IGV) para beneficiar a pobladores de siete distritos en dicha provincia, ubicada a 200 kilómetros de Lima.

Otro proyecto es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Trujillo), un megaproyecto de aproximadamente US$ 398 millones que beneficiará a pobladores de los distritos de Trujillo, El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Víctor Larco Herrera, Huanchaco, Moche y Salaverry, y al distrito de Chepén.

Este plan se encuentra en estructuración de contrato y comprende el diseño, construcción, operación y mantenimiento de colectores primarios, estaciones de bombeo, líneas de impulsión y tres plantas de tratamiento de aguas residuales: Covicorti, Salaverry y Chepén.

Un tercer proyecto es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Jerónimo en Cusco, que requiere US$ 53 millones para beneficiar a 746 mil habitantes. Esta estructuración se realizará bajo APP con el fin de mejorar y ampliar de la capacidad de conducción de 3 kilómetros del colector General y otros 13 kilómetros del colector Huatanay para trasladar las aguas residuales hacia la PTAR San Jerónimo.

Asimismo, también está en planes la construcción, rehabilitación, ampliación, operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Puerto Maldonado. Esta mejora en la recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales beneficiará a unos 120 mil pobladores en Madre de Dios, con una inversión estimada es US$ 98 millones y un plazo de concesión de 23 años en APP.

Los otros proyectos que también se adjudicarán el próximo año son las PTAR en Cajamarca (US$ 70 millones), Huancayo (US$ 267 millones) y San Martin (US$ 135 millones), con el objetivo de cerrar brechas en agua potable y alcantarillado.

