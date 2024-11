Los 10 mercados criminales que crecen más en el Perú que en otros países de la región.

Las economías ilegales en el país mueven alrededor de US$ 7 mil millones anuales, equivalente a cerca del 3% del Producto Bruto Interno (PBI), destacando en la mayoría de mercados criminales, advierte el informe “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú” de la Universidad del Pacifico (UP).

En promedio, el Perú está en el sexto lugar entre los países de Sudamérica con mayor criminalidad, alcanza el décimo lugar en América Latina y el Caribe y el puesto 32 en el mundo.

De los 15 mercados ilegales que existen, acorde al Global Initiative Against Transnational Organized Crime, en 10, equivalente a más de un 60% del total, el Perú muestra mayor desarrollo que el promedio de Sudamérica.

Exactamente se ve un mayor avance en la trata de personas, tráfico de personas, tráfico de armas, delitos contra la flora y fauna, delitos contra los recursos no renovables, comercio de heroína y cocaína, así como comercio de productos falsificados.

Este no es el único indicador en el que el Perú evidencia un peor panorama que los países vecinos. El estudio reporta que actualmente el Perú muestra mayor presencia de mafias, redes y actores criminales integrados en el Estado que en el promedio de naciones sudamericanas.

“Nuestro país ha obtenido un alto puntaje en criminalidad y bajo en resiliencia. La criminalidad se mide bajo dos horizontes: los mercados criminales, que en nuestro caso contemplan muchas actividades y están muy expandidos a lo largo del territorio; y el rol de los actores, calificación muy alta que tenemos por los grupos mafiosos que intervienen en estas economías ilegales, las redes criminales que se han formado, y los actores integrados al Estado o en el Estado”, comentó Gisella Aragón, Jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública de la UP.

Principales economías ilegales

En la cadena de actividades ilegales, el narcotráfico (28%) es percibido por los peruanos como la economía ilegal que más afecta al país, seguido de la minería ilegal (24%), la trata de personas (23%) y el contrabando (12%).

Pese a esto, en dimensión, la minería ilegal es la que mueve más dinero con US$ 1,777 millones, por encima de la trata de personas (US$ 1,300 millones) y el narcotráfico (US$ 1,134 millones).

Incluso el impacto de la minería podría ser mayor. Aragón de la UP indicó que el movimiento de la minería de ilegal del oro podría haberse duplicado debido al incremento del valor del oro.

“En sí el esfuerzo por cuantificar economías ilegales es arduo y es una labor compleja. Estas actividades están ocultas y se hace difícil poder tener información de ellas. Las organizaciones criminales también cada vez hacen un gran esfuerzo por retroalimentarse y combinar actividades. Por ejemplo, la trata de personas es una actividad que la vemos transversalmente a través de otras economías legales como son la minería ilegal, el narcotráfico y la tala”, sostuvo.

Además de los impactos económicos, se advierte que las actividades ilegales tienen impactos ambientales, sociales e institucionales que afectan la vida de los peruanos y limitan sus oportunidades.

Por ejemplo, la especialista señaló que la minería ilegal genera estragos en áreas clave de biodiversidad, áreas nacionales protegidas y las zonas intangibles. Con esto no solo los recursos naturales están en peligro, sino también las poblaciones y comunidades nativas de estas áreas que, en muchos casos, ven desplazadas.

Ante esto, Aragón de la UP añadió que la alta tolerancia a la informalidad en el país está facilitando el tránsito hacia la ilegalidad, por lo que no solo se necesita castigar esta informalidad, sino que también se requieren acciones drásticas que disminuyan los costos de ser formal.

SOBRE EL AUTOR Guadalupe Gamboa Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia en radio, tv y web. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.