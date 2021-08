Ante la actual coyuntura que vive el país, en la que productos ligados a insumos importados vienen registrando aumento de precios, como el caso del aceite cuyo precio continúa al alza (ver pág. 10), cabe preguntarse: ¿cómo se viene comportando el consumo de los hogares?

“Pese a la situación actual el consumo en los hogares no se detendría, lo que sí se estaría viendo es una migración a marcas económicas por parte de los estratos C y D, que consumen más las de costo medio; mientras que los segmentos altos (A/B), que no están dispuestos a renunciar a las marcas que utilizan, estarían a la caza de ofertas en el canal supermercados, buscando una mejor ecuación precio-valor”, explicó a Gestión el country manager de Kantar, Francisco Luna.

¿En qué tipo de productos estarían buscando ofertas los hogares de segmentos altos? Lo estarían haciendo principalmente en los productos de mayor valor y tamaño, de categorías como alimentos, bebidas, lácteos, cuidado personal y cuidado del hogar.

“Una subcategoría que toma relevancia en esta búsqueda de ofertas, sobre todo en esta coyuntura de incertidumbre que vive el país, es la de indulgencia o de alimentos para engreírse (snacks, helados, harinas, entre otros)”, sostuvo el experto.

Promociones

Ante el escenario descrito, Francisco Luna recomendó a las marcas ser muy asertivas con las ofertas y promociones que ofrecen, y apostar por ofrecer packs o combos, así como volumen extra en sus productos, o los conocidos “tres por dos” (lleva tres y paga dos), entre otros.

Asimismo, indicó, si las marcas se ven en la necesidad de subir precios, deben tratar de que este incremento vaya acompañado de alguna mejora en sus productos para que el alza sea mejor aceptada por los consumidores, como por ejemplo, una mejora en su empaque, tamaño, entre otros.

Temor elevó consumo

En la primera mitad del año, con respecto a enero-junio 2019, el consumo de los hogares del país creció 6.7% en volumen, según informó Kantar, división Worldpanel.

Un punto a destacar -indicó Francisco Luna-, es que el consumo en junio de este año versus el mismo mes del 2019, se elevó 14%, teniendo en cuenta que varios hogares se abastecieron “mucho” de productos, en línea con el temor que les generaba la entrada del nuevo Gobierno.

“La canasta de alimentos también creció 14% este mes, mientras que conservas de pescado lo hizo en 50%, cereales precocidos en 25% y cuidado del hogar lo hizo en 29%, impulsado por lejía, limpiadores y jabón de lavar”, detalló.

Expectativa

¿Cómo se prevé se comportará el consumo de los hogares peruanos al cierre del 2021? Este año versus el 2019 se proyecta que crezca 8.7% en volumen, teniendo en cuenta un escenario en el que los precios de la canasta familiar se normalicen, indicó.

Y es que bajo ese panorama, el consumo de las familias en la segunda mitad del año, con respecto a julio-diciembre de 2019, podría crecer en 10.8%, impulsado por los mayores ingresos con los que cuentan por la liberación de la CTS, el retiro de la AFP, y a que aún varios hogares vienen cobrando su Bono 600, por la pandemia.

“A ello se suma que el 18% de hogares ha destinado su gratificación de julio (Fiestas Patrias) a la compra de productos de consumo masivo, priorizando estos sobre el pago de deudas. Asimismo, favorece el buen comportamiento del sector construcción en los primeros trimestres del año, lo que genera empleo y, por ende, gasto de las familias en los meses posteriores”, mencionó.

Cuidado personal. Las canastas de productos que impulsarán el consumo entre julio y diciembre de este año serán las de cuidado personal y bebidas, según proyectó Kantar. “Ante las menores restricciones sociales, y la mayor salida de las familias, se recuperaría cuidado personal. De esta manera crecería el consumo de cosméticos, desodorantes, hojas de afeitar, tintes, entre otros. Y en el caso de bebidas, esta canasta se beneficiaría de la llegada de la primavera y el verano”, dijo Francisco Luna.

