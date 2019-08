Las ceremonias de inauguración y de clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, realizadas en el Estadio Nacional, generaron un gran impacto en el público peruano, en el público internacional y en los miles de deportistas que llegaron al país para competir.

Estas ceremonias fueron producidas por la empresa internacional Balich WorldWide Shows.

Se trata de una empresa italiana con gran experiencia en la producción y organización de ceremonias de eventos deportivo. Tal es así que Balich Worldwide Shows ha organizado ceremonias de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014, la Eurocopa 2012, los Juegos Olímpicos de Turín 2006, así como la entrega de la bandera de Río 2016 en Londres 2012.

Pero ¿cuánto costaron las ceremonias de inauguración y de clausura de Lima 2019? Gestión.pe accedió al contrato firmado entre el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Balich WorldWide Shows y pudo constatar que el acuerdo se dio por cuatro ceremonias (Inauguración y Clausura de Juegos Panamericanos y Parapanamericanos). En total, el costo fue de US$ 28,7 millones incluido IGV.

¿Cómo se dividió este costo? Sin incluir IGV, se destinaron US$ 21,7 millones para los costos de producción (luces, escenarios, actores, vestuarios, etc). Mientras que los honorarios de la empresa Balich Worldwide Shows por las cuatro ceremonias fue de US$ 2,5 millones, los cuales aún no han sido desembolsados plenamente y se concretarían en setiembre, según el cronograma de la adenda 4 del contrato al que se accedió.

Otro punto a tener en cuenta es que, según se lee en el contrato, fue Panam Sports quien asumió los honorarios de la presentación de Luis Fonsi en la ceremonia de inauguración. Sin embargo, el comité organizador debió cubrir los costos logísticos y de hospedaje del artista puertorriqueño.

Además, por temas logísticos, los estacionamientos del Estadio Nacional, que se encuentran concesionados a la empresa Los Portales, debió ser alquilada por dos meses y medio. Esto significó un pago aproximado de S/ 550 mil que fue cubierto como costo de producción.