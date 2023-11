El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Óscar Vera, expuso ante el pleno del Congreso de la República parte del proyecto de presupuesto público 2024. Durante su participación, comentó que las inversiones mineras aprobadas este año sumaron US$ 7,100 millones.

Vera destacó a Chinalco (US$ 812 millones), Las Bambas (US$ 254 millones), Constancia (US$ 171 millones), Concentradora de Botifalca (US$ 100 millones), Marcobre (US$ 194 millones), Constancia (US$ 796 millones), Cerro Corona (US$ 210 millones), y tres proyectos de Antapaccay Expansión Tintaya (US$ 564 millones, US$ 315 millones, y US$ 225 millones, respectivamente).

Además, en cuanto a exploración minera, el ministro recordó que la cartera actualmente tiene 70 proyectos en 16 regiones, que implica inversiones por US$ 520.6 millones.

Entre ellos figuran Picha en Moquegua y Puno, Soledad en Áncash, Oasis en Arequipa, Los Perdidos II en Áncash, Usicayos en Puno, Umami en Áncash y Chacapampa en Apurímac.

Petroquímica

Sobre la instalación de plantas petroquímicas, el titular del Minem recordó que como parte de la promoción al sector petroquímico, se ha declarado cuatro zonas geográficas donde se han determinado como posibles zonas para implantar estas plantas: dos en Ica, una en Arequipa y otra en Moquegua.

Se aprobó el DS 013-2023 con el cual se incentiva y faculta al Minem a declarar interés nacional los proyectos petroquímicos.

“Además, se ha trabajado una ley que declara de interés nacional a la construcción, instalación e implementación de una planta de producción de fertilizantes de roca fosfórica en Sechura (Piura)”, señaló Vera.

Avances y metas

El titular del Minem explicó en busca de incrementar el desarrollo económico del país, “este año Perú tiene ejecutados inversiones en minería en el orden de US$ 4,700 millones. Para el 2024, se espera tener US$ 5,500 millones”.

Para la cartera de hidrocarburos, la inversión en el 2023 es de US$ 353 millones y el ministro proyecta que para el 2024 se llegue a US$ 618 millones.

Sobre formalización de mineros, hay 12,000 en el 2023 y como meta para el 2024 se espera 13,000.

Datos:

-Hay 2′055,209 viviendas que cuentan con gas natural como parte del plan de masificación, al 19 de noviembre. En este año se logró conectar a 198 mil viviendas al gas natural.

-Construcción de redes para masificación: ya se ha ejecutando 900 kilómetros de redes de un objetivo de 1,000 kilómetros (prácticamente se ha realizado en toda la costa).

-El vale de descuento de GLP ha beneficiado a 1′033,191 viviendas, 39,214 instituciones educativas, 10,186 comedores populares y 4,212 ollas comunes.

-Se está gestionando la ejecución de 118 proyectos de electrificación rural como parte del plan de gestión del 2023 - 2026. Con esto se busca llegar al 95% de cobertura.

-Hay 46 proyectos mineros con un monto de inversión de US$ 53,130 millones ubicados en 17 regiones.