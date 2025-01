Inversión privada sumaría más de US$ 50 mil millones este año.

La inversión privada es el motor de la economía peruana. Entre el 2022 y 2023, cayó por seis trimestres seguidos, pero desde enero - marzo del año pasado empezó a crecer, aunque a tasas modestas aún. ¿Qué se espera para este año?

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, señaló ante el Consejo de Ministros que la inversión privada se ubicaría por encima de los US$ 50 mil millones en 2025. “Necesitamos invertir para poder seguir creciendo”, apuntó.

A esto se sumará, dijo, más de S/ 60 mil millones por obras públicas y US$ 16,000 millones entre 2025 y 2026 como adjudicaciones de ProInversión .

En otro momento, Arista recordó que se espera un superávit comercial por encima de los US$ 22,000 millones, con US$ 2,000 millones mensuales. “Eso nos permite tener un dólar estable, incrementar las reservas internacionales (US$ 82,000 millones). Este superávit en la balanza comercial nos permite también tener un un tipo de cambio estable”, finalizó.

Crecimiento económico. Después que en el 2023 el Perú enfrentara una recesión (-0.4%), el 2024 se pintó como un mejor año, al menos en cifras. La última data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que la economía peruana aumentó 3.93% en noviembre del año pasado.