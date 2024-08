Aunque, a inicios del 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó que la inversión minera crecería solo 2.1%, a menos de medio año de cerrar el año se elevaron sus expectativas. Ahora, según el nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el MEF estima que la inversión en minería crecería 5.5% este año.

Esta inversión en el sector minero se vería impulsada por el mayor avance de proyectos que actualmente se encuentran en ejecución y por el inicio de construcción de nuevas minas, en medio de un entorno de inversiones de sostenimiento, exploración minera y altos precios de materias primas.

En los últimos meses, ya se observa una mejora. Al cierre del primer semestre del año, la inversión minera en Perú registró un crecimiento de 5.5% , con lo cual revierte la tendencia negativa que se tuvo en la primera mitad del 2023, cuando cayó 19.1%.

Este repunte se atribuye a la ejecución de nuevos proyectos iniciados a comienzos del año, como la Ampliación Toromocho Fase II, Reposición Inmaculada y Yumpag, así como a importantes inversiones en sostenimiento, como las mejoras en la planta de procesamiento de Quellaveco en el primer trimestre y el mantenimiento de las instalaciones en Cerro Verde durante el segundo trimestre.

¿Qué proyectos impulsará los próximos meses?

El MEF indica que la inversión minera continuará su tendencia al alza en la segunda mitad de 2024 y a lo largo de 2025, cuando se espera que la inversión se expanda en 3.5%.

El crecimiento de los siguientes meses se verá impulsado por la aceleración de proyectos en marcha, entre los que destacan San Gabriel, que alcanzó un 57% de avance en sus obras a junio de 2024, y Chalcobamba I, que intensificará sus inversiones para extender las actividades de pre minado hasta 2025.

Otros proyectos que se tienen en cuenta son la Ampliación Toromocho Fase II y la Reposición Inmaculada, que buscan incrementar su ritmo de inversión para empezar a producir plenamente en 2025.

También se proyecta el inicio de nuevos proyectos mineros en el segundo semestre de 2024 y en 2025. Entre ellos, destacan Romina, con una inversión de US$ 150 millones, que podría comenzar su ejecución en septiembre de 2024 tras la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d); la Expansión Cerro Verde, con US$ 645 millones, que iniciaría su construcción en el tercer trimestre de este año; y la Reposición Tantahuatay, con un monto de US$ 1,500 millones, cuya construcción comenzaría a finales de 2024.

Entre estos también están Corani (US$ 579 millones) y Zafranal (US$ 1,263 millones). El primero está en espera de sus resultados de pruebas metalúrgicas y la evaluación de alternativas de financiamiento, mientras que el segundo también está en fases avanzadas y podría iniciar su construcción en 2025.

Como parte de estas proyecciones, el MEF también espera que se concreten mayores anuncios en la inversión en sostenimiento. Durante el primer semestre, ya se registraron seis anuncios de inversión por un total de US$ 3,700 millones, lo que representa un crecimiento del 68.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre los proyectos más destacados se encuentran el sexto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado para la mina Cuajone, que implicará una inversión de US$ 692 millones, y la mina San Rafael, que anunció más de US$ 400 millones para continuar sus actividades de explotación subterránea en 2025. Entre estos también están los proyectos Yanacocha y Crespo.

La exploración minera también mostró signos de recuperación, con un incremento del 24.8% en términos nominales durante el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023. Empresas como Nexa Resources lideran estas inversiones, con un monto de US$ 93 millones destinado tanto a la exploración como a la evaluación de proyectos.

Además, el MEF recuerda que, para impulsar estas inversiones, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) está promoviendo, desde febrero de 2024, la Ventanilla Única Digital minera para la etapa de exploración y la agilización de trámites relacionados con la tramitación de opiniones al Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y títulos habilitantes de uso de agua.

