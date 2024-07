El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, señaló que la puesta en marcha de los grandes proyectos de infraestructura agrícola permitirá habilitar más de 200,000 hectáreas y generar más de un millón de empleos.

“En términos de empleo, qué significa más de 200,000 hectáreas adicionales, pues póngale nada más cinco trabajadores por hectárea, entonces estamos hablando de más de un millón de puestos de trabajo”, manifestó en TV Perú.

Según la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), el incremento de hectáreas para el agro moderno se sustentará en cuatro proyectos: Chavimochic III (111,000 hectáreas), Majes Siguas II (38,500 hectáreas), Chinecas (83,000 hectáreas) y Chancay – Lambayeque (20,000 hectáreas).

“Es una buena idea de la presidenta Dina Boluarte de poner en marcha la construcción de estos grandes proyectos agroindustriales. Tenemos desde Majes en Arequipa, hasta en el norte”, sostuvo el titular del MEF.

José Arista contó que, durante la visita de la delegación del gobierno peruano a China, los funcionarios del gigante asiático preguntaron qué puede producir el Perú para abastecer de alimentos al mercado chino de 1,400 millones de personas.

“El mercado chino puede absorber US$ 50,000 millones de exportaciones agroindustriales y nosotros exportamos US$ 10,000 millones al mundo. Entonces, si incorporamos con estos proyectos 200,000 hectáreas más prácticamente estamos duplicando nuestra capacidad, pero aun así no va a alcanzar, porque llegaríamos a US$ 20,000 o US$ 30,000 millones”, dijo.