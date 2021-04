El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, anunció este miércoles que el Gobierno inyectará capital temporalmente a las microfinancieras, pues debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, estas entidades están reportando un deterioro gradual en sus carteras.

Según explicó, el sector financiero peruano en general muestra un buen desempeño, pues los bancos grandes y medianos, así como los que prestan para consumo se han recuperado rápidamente tras la pandemia que inició el año pasado. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el sector microfinanciero que incluye a las cajas municipales, cajas rurales y microempresas no bancarias que captan depósitos y que prestan básicamente a las microempresas.

Explicó que por la crisis del coronavirus, las pequeñas y microempresas no están pagando oportunamente sus créditos, por lo tanto la cartera de las microfinancieras están debilitándose, y de no tomar alguna medida, estas microempresas podrían tener problemas porque la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) podría intervenir.

“Vamos a capitalizar a estas empresas, vamos a adoptarlas de capital temporalmente preventivamente. La idea es inyectarles capital sujeto a muchas condiciones. Evidentemente, no van a poder repartir utilidades, no van a poder dar bonos, etc. Seguro que se van a recuperar, conforme se recuperen, con las utilidades nos pagarán este préstamo en dos, tres, cuatro o cinco años”, dijo el ministro en conferencia de prensa tras una sesión del Consejo de Ministros.

Explicó que las microfinancieras captan en promedio S/ 30,000 millones de depósitos, cuentan con casi 8 millones de depositantes y prestan cerca de S/ 52 millones. Agregó que casi la mitad de los créditos que reciben las microempresas provienen de estas instituciones financieras y por ello se capitalizará para que sigan siendo robustas

“Este problema que tienen no tiene que ver con un problema de gestión, es el problema de la coyuntura de la pandemia, de la crisis económica, pero con esta capitalización del Gobierno seguiremos teniendo microempresas y cajas municipales robustas y el país seguirá adelante”, concluyó.

Los tipos de apoyo temporal

El programa de fortalecimiento y reorganización societaria de las instituciones microfinancieras se divide en tres subprogramas: