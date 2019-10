En el Perú, la inversión actual en Fondos de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles (Firbi) y los Fideicomisos de Titulización en Renta de Bienes Inmuebles (Fibra) es de aproximadamente US$ 160 millones, mientras que en Chile y Colombia, el monto bordea los US$ 2,000 millones y US$ 3,000 millones. Sin embargo, el mercado local tiene espacio para crecer.

Según la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el mercado potencial de Fibras y Firbis en el país está conformado por ocho programas que totalizan una inversión de US$ 10,130 millones.

Estos vehículos se dedican a invertir en renta de inmuebles. Los Fibras son fideicomisos administrados por una sociedad titulizadora y, en el caso de los Firbis, la gestión queda en manos de una sociedad administradora de fondos de inversión (SAFI). Ambos son eficientes a nivel tributario, tienen la posibilidad de cotizar en bolsa y han alcanzado, hasta el momento, en promedio una rentabilidad anual de entre 6% y 7%.

¿Hacia dónde va este negocio en el corto plazo? Gestión conversó con algunos de los protagonistas del sector para conocer cuáles son sus planes para los vehículos de inversión que ya han lanzado.

AC Capitales

La SAFI administra un Firbi que lanzó en noviembre del año pasado. Este instrumento puede realizar inversiones por US$ 50 millones. Hasta el momento, ha colocado US$ 23.5 millones.

Jenny Esaine, directora de Inversiones de AC Capitales SAFI, comenta que hacia fin de año o a más tardar en febrero del 2020 la firma habrá invertido el monto restante.

“Pensamos en una cartera diversificada por sectores. No nos enfocamos en uno solo. Tenemos en la mira buenas oportunidades para comprar edificios de oficinas. Y me refiero a oportunidades específicas, no en general, porque hay sobreoferta aún en el mercado. También miramos locales comerciales e instituciones educativas”, indica Esaine.

La ejecutiva comenta que el monto autorizado podría ampliarse siempre y cuando se encuentren inmuebles adecuados.

Fibra Prime

Hasta el momento, es el único Fibra del mercado. El fideicomiso, que existe desde diciembre del año pasado, ha “levantado” US$ 50 millones que han sido invertidos específicamente en los segmentos de edificios de oficinas y locales comerciales. De los 280 inversionistas que tiene, el 70% del monto corresponde a individuales y el resto a institucionales. El Fibra cotiza en la BVL.

Ignacio Mariátegui, gerente general de Fibra Prime, afirma: “Buscamos culminar el año con una combinación de aporte y deuda para conseguir un portafolio de US$ 80 millones”. Así, se esperan adquisiciones de inmuebles para los próximos meses.

“Hay un vendedor que tiene un inmueble de US$ 5.5 millones y quiere recibir la mitad en certificados (aporte) y la mitad en efectivo. Esto, junto a otras tres oportunidades de inversión, totalizan US$ 30 millones”, detalló.

W Capital

La SAFI del Grupo Wiese ha optado por administrar un Firbi especializado en locales comerciales con puerta a calle.

“Es un Firbi de nicho, con un enfoque muy claro: invierte en locales como farmacias, bodegas, entre otros”, comenta Rodrigo Arróspide, managing partner de W Capital.

El Firbi de esta SAFI se encuentra en pleno proceso de inversión. Arróspide estima que con el capital comprometido se puede adquirir hasta 20 locales.

“Tenemos un primer tramo en el que los inversionistas han comprometido US$ 14 millones. Cuando los completemos, iremos por más”, concluye.